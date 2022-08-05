公車5元走透透！台北客運攜手九份商圈祭優惠　民眾揪團搶搭

▲台北客運。（圖／台北客運提供）

記者李姿慧／台北報導

新北市政8月1日起連續2個月推出「有緣新北-公車5元走透透」活動，台北客運攜手九份商圈業者推出優惠，不但搭車優惠單程票只要30元，商圈購物也有折扣，吸引民眾揪團搶搭。

「有緣新北-公車5元走透透」8月起登場，近日多條客運路線出現睽違已久旅遊人潮，瞄準商機，台北客運也攜手九份商圈10家業者合作推出優惠，包含手信坊消費滿350元打9折，滿499元送一串團子、冰滴咖啡每杯折10元、老友號薑母茶全品項買5送1。

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另九份老麵店牛肉麵每碗折10元、金石工坊全品項不限金額致贈小禮物1份、九份木屐王全品項85折、日嶺山坊流行潮T滿千打9折，隨機致贈小禮物乙份、全珆行全品項買5送1、麟香豆干店優惠豆干3包400元、薑母茶3包500元。

▲台北客運。（圖／台北客運提供）

965線於捷運府中站、板橋公車站、捷運西門站、捷運北門站搭乘，位在新北市板橋漢生里民們今(8/5)上午也揪團搭車出遊，里長蕭水文表示，這條965線優惠票價單程只要30元，就可以去九份遠眺山海美景，車資比揪團搭遊覽車還便宜，再加上合作商家提供的折扣優惠，節省的車資和花費可再多買一樣伴手禮回家。

民眾林小姐則說，因為2年多來的疫情影響，已經很久沒出遊，這次很開心跟鄰居朋友一起揪團參加九份旅遊，這次活動得知台北客運跟九份商家合作提供購物優惠，上車前已經先掃好QR CODE瀏覽商家優惠資訊，準備來採購伴手禮回家分享。