外交部譴責中國破壞台海現狀　「停止威脅台灣人民」

▲平潭有民眾拍下解放軍陸基裝備發射火箭彈的畫面。（圖／翻攝微博）

記者呂晏慈／台北報導

針對中國對我國周遭海域發射多枚飛彈，並連日進行海空演訓，多批次機艦入侵我國防空識別區並跨越海峽中線，嚴重威脅台灣的國家安全、破壞台海現狀、干擾國際航運及貿易正常往來，也破壞印太地區的和平穩定，外交部今（5日）再度予以最嚴厲的譴責，並嚴正要求中國政府理性自制，停止對台灣人民的威脅。

外交部表示，我國政府也由衷感謝國際社會支持台灣的民主價值及台海安全，並公開呼籲中國切勿片面改變區域現狀。 目前已有友邦、理念相近及友我國家超過40國行政及立法部門等各界友人聲援台灣。

其中包括：日本首相岸田文雄表示，日本支持台海維持和平穩定，同時要求中國立即停止軍演；美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）呼籲北京當局採取負責任態度，避免導致誤判、加劇兩岸局勢緊張；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也譴責中國不負責任的挑釁行為；歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell推文呼籲各方保持冷靜克制；「七大工業國集團」（G7）外長聯合聲明再次確認維持台灣海峽和平穩定的共同堅定承諾，呼籲中國不得以武力片面改變區域現狀；東南亞國協外長會議也發表共同聲明，要求自制並停止挑釁行為。此外，我國多位友邦元首等政府高層也在公開場合堅定聲援我國。



外交部表示，台灣身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突或挑起爭端，會沉著應對中國不負責任的軍事脅迫，堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由防線。外交部呼籲國際社會共同譴責中國非理性的軍事挑釁，破壞現狀，對區域安全構成嚴峻挑戰。我方籲請世界各國持續聲援民主台灣及關切台海和平，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。