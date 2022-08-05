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「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

記者吳美依／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行落幕，她先後訪問新加坡、馬來西亞、台灣、南韓及日本，其中最受國際關注的就是旋風訪台行程，此事件也引發北京不滿、圍繞台灣舉行實彈演習，美中台緊張局勢也進一步升溫。以下整理裴洛西本次出訪的重點行程：

新加坡（8/1-2）

裴洛西1日抵達亞洲行首站新加坡，與總理李顯龍及總統哈莉瑪會面，討論了兩岸關係、烏俄戰爭及氣候變遷等關鍵議題，隨後也出席新加坡美國商會（AmCham Singapore）活動，發表演說。

李顯龍高度讚揚兩國在安全及經濟領域方面的強大合作，也對美國深化亞太地區的經濟參與表示歡迎。但他敦促裴洛西，應致力於建立穩定的美中關係，因為這對於區域和平及安全至關重要。

▲▼ 新加坡外交部1日表示，美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

▲裴洛西與新加坡總理李顯龍會面。（圖／翻攝自新加坡外交部網站）

馬來西亞（8/2）

裴洛西首次訪問馬來西亞，她與代表團參觀國會大廈，拜會下議院議長哈侖（Azhar Azizan Harun），並與首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri bin Yaakob）共享午宴，隨後發表聯合聲明指出，雙方討論了經濟、投資、公衛及國防領域問題，他們都很重視悠久的雙邊關係，也將繼續在經濟及安全領域共同努力。

2日下午，裴洛西搭乘專機飛離馬來西亞，但是目的地卻顯示為「未知」，因此引來國際高度關注，即時航班網站Flightradar24一度癱瘓。

▲▼裴洛西率領的代表團在美國駐吉隆坡大使館與美國海軍陸戰隊成員見面。（圖／翻攝推特@SpeakerPelosi）

▲裴洛西率領的代表團，在美國駐吉隆坡大使館，與美國海軍陸戰隊成員見面。（圖／翻攝推特@SpeakerPelosi）

台灣（8/2-3）

裴洛西一行人2日晚間抵達松山機場，由外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅親自接機，在君悅飯店下榻一晚後，3日拜會立法院、晉見總統蔡英文、出席午宴，據傳台積電創辦人張忠謀及董事長劉德音等多位企業家都在受邀名單上。隨後，她參訪景美人權園區，會見在台港人及其他人權人士，最後於3日下午離台，還透過官方推特發布1分26秒影片，紀錄這次歷史性出訪。

裴洛西與蔡英文閉門會議後，在聯合記者會上表示，「雖然中國阻礙台灣參加某些會議，他們不能阻止人們來到台灣表達友誼與支持」，也期待此行拋磚引玉，促成後續其他美國高層官員訪台。她特別提到，自己是美國史上首位女眾議院議長，如今與台灣史上首位女總統會面，會談重點包括安全、經濟與治理，而代表團到訪是為了傳遞一個明確的訊息，「美國與台灣站在一起。」

裴洛西事前以安全為由，不願證實訪台行程，飛行路線也刻意避開主權爭議的南海，直至2日晚間才被證實訪台。關於解放軍實彈演習，她5日指出，台美關係奠基於《台灣關係法》等相關立法準則，「我們代表的目標並不是改變地區或台灣現狀」，北京「可能試圖在其他地方擋下台灣的訪問或參與，但無法藉由阻止我們訪台來孤立台灣，美國和台灣擁有堅定的友誼。」

▲▼蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

南韓（8/3-4）

裴洛西3日抵達南韓，不過由於總統尹錫悅休假、外長朴振也啟程柬埔寨出席東協會議，因此她與2人都沒有會面，僅與尹進行40分鐘電話會談。

4日上午，裴洛西會見南韓國會議長金振杓，雙方討論北韓問題，安全、經濟、氣候危機等領域合作，2人發表聯合聲明，宣示積極建立和平，實現北韓無核化，也會加強科技等領域合作。午宴後，裴洛西前往南北韓邊境的板門店共同警備區（JSA）勉勵官兵。

裴洛西到訪，南韓重要高階官員卻沒有到場親迎，也在國內引發「外交失禮」的抨擊聲浪。不過，南韓國會對此反駁，「南韓早與美國協商，美方允許韓方不須派員親迎。」

▲▼裴洛西4日下午前往板門店共同警備區域。（圖／路透）

▲裴洛西4日下午前往板門店共同警備區域。（圖／路透）

日本（8/4-5）

裴洛西4日晚間飛抵東京，5日上午與首相岸田文雄共進早餐，接著與日本眾院議長細田博之會晤。細田對其來訪表示熱烈歡迎並表示，「前首相安倍晉三一直致力於加強日美關係，我將繼承他的遺志，繼續為亞洲地區和平而努力。」裴洛西則說，美國總統拜登非常重視亞太地區，希望此行能聽取各方意見，學習互相合作。

在會談之前，裴洛西也親自旁聽眾院全體會議，以及向安倍至敬的悼詞。

▲▼ 日本岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／路透）

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