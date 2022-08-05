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畢業生控佛光大學過失「領不到5萬獎學金」　校方：有33人申請通過

▲▼宜蘭縣佛光大學。（圖／摘自佛光大學臉書）

▲佛光大學畢業生控校方過失，讓學生少拿5萬獎學金。（圖／摘自佛光大學臉書）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，不少大專校院祭出獎學金吸引學生就讀，但《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴，指當初因佛光大學師資優良及提供五年一貫獎學金優惠，文宣也有入學後可領5萬獎學金，才繼續在佛光念碩士班，後因校方未在錄取通知單與註冊單上通知學生要另行申請獎學金，加上受疫情影響，導致錯過申請時間，至少5名學生因此無法拿到5萬獎學金，感覺自己受騙，更因此對學校誠信大失所望。

少子化海嘯衝擊各校招生，不少大專校院紛紛祭出各種獎學金獲學雜費優惠搶學生，佛光大學就主打學費比照國立大學標準，但《ETtoday新聞雲》接獲剛從佛光碩士班畢業的學生投訴，指佛光大學除師資優良且資源充沛，加上校方文宣上宣傳五年一貫學位時，強調入學後可得到五萬元獎學金，因此繼續留在佛光升學，並認為只要錄取五年一貫碩士班，就如同上述「學費比照國立大學」，錄取生會收到學校的獎學金優惠。

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不過，投訴人表示，去年因為疫情關係，前兩週採取線上教學，直到10月12日起才恢復實體課程，加上錄取碩士班通知單與註冊單上，並沒有通知學生應當另行申請獎學金，也沒有告知確切的申請時間與資訊，導致學生錯過10月11日的截止申請時間，認為校方在行政上有疏失。

投訴人進一步指出，後來在11月23日透過系辦撥打電話詢問校方，承辦單位允諾可在當天4點半前收件，後來也在上述時間前繳交相關資料，隔天學務處獎助學金審查委員會開會審查資料，並在11月30日將獲獎名單公告，但校方卻告知審查結果，在審查結果後近兩個月才得知沒有通過，無法立即提起申訴，更對於申請貸款以及升學問題造成影響，也讓我們對學校的行政程序與立法很失望，打擊對於學校的信任。

投訴人指控，校方將申請五年一貫與申請獎學金分散成兩種辦法，應當在五年一貫申請辦法的母法中提到「有關獎學金申請事宜另於將獎學金辦法訂定之」，但辦法裡根本沒有一條說到，碩士班註冊後要自行去申請獎學金，認為校方在立法上是有瑕疵，否則不會一共5個學生受到影響。

▲▼宜蘭縣佛光大學。（圖／摘自佛光大學臉書）

▲佛光大學回應，是學生未注意申請時間，其他有33名學生申請通過。（圖／摘自佛光大學臉書）

佛光大學副校長傅昭銘表示，校方訂有「佛光大學學生一貫修讀學碩士學位辦法」，內容從未提及繼續升學有可領獎學金，而是在「佛光大學碩士班優秀學生獎學金辦法」第二條第三項，才明訂一貫修讀學碩士學位獎學金，而且是「申請通過者」共可領取5萬元，而校方在9月3日就公告開放申請，10月11日截止申請，但公共事務系5名學生，則是直到11月23日才由系上遞交申請，距離申請截止時間已超過43天。

傅昭銘進一步說明，扣除公事系5名學生，另外還有修讀五年一貫的學生，共7個系、34人提出申請，最後33人通過，顯示投訴人提及，繼續就讀就可獲得獎學金，是沒有這樣事情，而且其他系學生都知道要提出申請，公事系5名學生則慢了43天才提出申請，而超過時間申請不能通過，「這也屬於教育的一環」，因為學生出社會後，面對類似錯過申請時間狀況，是不可能可以通過。

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