礁溪長榮鳳凰酒店「女學生打工確診」！Ct值僅14　校方回應了

▲礁溪長榮鳳凰酒店上千人大篩檢。（圖／記者游芳男翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭23日新增一例，是20多歲礁溪長榮鳳凰酒店服務中心男員工，Ct值26；而其女友經採檢後也染疫，Ct值僅14。根據最新消息，個案女友是飯店打工的學生，就讀於佛光大學，為此，校方也緊急調查女學生的接觸者，並表示學校在本月10日已開始放寒假，因此女學生的足跡並無進入校園。

佛光大學23日晚間表示，學校已於1月10日放寒假，不過仍有部分學生在礁溪地區的飯店打工，校方目前正積極調查女學生的接觸者，而該名女學生的足跡沒有進入校園，暫無校園接觸風險，呼籲師生同仁不用過度恐慌，詳細情況以中央流行疫情指揮中心或是校方官網公布為主。

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▲林姿妙。（圖／翻攝宜蘭縣府YT）

宜蘭縣長林姿妙23日召開記者會說明，宜蘭縣新增1例個案是礁溪長榮鳳凰酒店男員工（案18443），平時負責接待工作，是一名20多歲男性，22日出現咳嗽、發燒及噁心症狀，到醫院就醫後採檢確診，Ct值26。另外，個案女友經採檢後，結果出現陽性，Ct值僅14。

針對記者提問女友是否也確診，衛生局長徐迺維下午回應，「那是剛剛出來的報告，女友的採檢結果是陽性，Ct值14，但目前還沒完成最後確定程序，還在做相關疫調，今天中央也沒公佈這起個案，而初步了解其活動場域是家裡跟飯店」。據了解，該名女學生需待中央公布後才能列為確診個案，目前也尚未編訂案號。

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