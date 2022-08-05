見習居家醫療遇病患急送醫　醫護實習生親歷偏鄉醫療困境

▲病患突然血尿，將病患送回該院急診處置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

陽明交通大學醫學和護理學系3名女學生暑假期間正在台東見習，他們跟著醫生護理師進行居家醫療前往病患家中學習診斷和照護，但病患當場出現血尿症狀，醫護第一時間召來救護車，將病患送往30公里外的衛福部台東醫院，現場目擊醫療和救護過程，這3位即將成為醫生和護理師的學生，首度見識到偏鄉醫療的困境。

救護車和擔架出現在見習場所，陽明交通大學3位見習學生不像一般人慌亂，而是站在門外睜大眼睛看著醫療救護過程如何進行，默默在心裏筆記，看到救護員準備移動擔架，還馬上離開動線方便進出。原本她們是跟著衛福部台東醫院的醫護見習居家醫療，看看醫生到了病患家中如何判斷病患的病情變化怎麼用藥，也細心去了解慢性病患照護的需求和心情，但80多歲的病患突然出現血尿症狀，必須回到醫院才能正確處置，醫師當機立斷打119召來救護車。

見習生回到部東醫院下車直奔急診，她們想知道病患後送之後怎麼處置，在急救室門外當場和居家醫療的醫師討論起來。3位見習學生都住在北部，習慣了像超商一樣方便的醫療資源，一趟東台東的見習，讓她們親眼目睹醫療突發狀況和偏鄉就醫不便的真實處境。