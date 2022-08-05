後備憲兵很派！鵝肉店抽菸被勸　竟拿酒瓶耍狠還亮「紅證件」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子與朋友前往中山區一家鵝肉店用餐，因不滿吸菸被勸說，在打包時質疑店員態度不佳，甚至拿起酒瓶作勢攻擊店員，幸被另名店員勸下，男子朋友也立刻將男子拉走，但男子還掏出「紅色證件」表明身份，讓店家以為是警務人員，男子到案後才發現，男子是退役的後備憲兵。

警方調查，53歲的林姓男子，在3日下午3時許，跑到中山區一家鵝肉攤與朋友喝酒，但是因在「不該抽菸的地方抽菸」，被21歲的詹姓男店員勸導，林男心生不滿，在下樓結帳要求打包剩餘食物時，向詹表示「你態度不好」。

▲不滿抽菸被拒，他拿酒瓶掏「紅色證件」恐嚇店員，店家誤以為是警員服務證。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

雙方因此發生爭執，林姓男子卻拿出酒瓶作勢攻擊店員，一旁店員見狀立刻上前阻止，林姓男子還不罷休，拿出「紅色證件」恐嚇店家，讓店家誤以為是警務人員喝酒醉掏證件恐嚇鬧事。

店家4日前往中山分局長春路派出所報案，表示該名男子拿出證件很像警方的無誤正，店方誤以為是警職人員，通知林姓男子到案後，才發現林男原本是憲兵，目前是後備憲兵的身份，證件也是「公務員退休證件」。

▲林姓男子作勢拿酒瓶攻擊被阻，還掏出「紅色證件」恐嚇店員，到案後辯稱「忘了」。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

林姓男子到案後辯稱喝酒醉忘記有拿酒瓶作勢打人，警方也依照偽造文書、恐嚇以及傷害等罪嫌，將林姓男子移送地檢署偵辦。

中山分局呼籲飲酒餐敘後仍應注意各項言行，如有違反相關法規者警方將依法偵辦，杜絕言語、肢體暴力，如遇有相關情形請盡速撥打110報案專線，警方會在第一時間到場提供協助。