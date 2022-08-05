　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

後備憲兵很派！鵝肉店抽菸被勸　竟拿酒瓶耍狠還亮「紅證件」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子與朋友前往中山區一家鵝肉店用餐，因不滿吸菸被勸說，在打包時質疑店員態度不佳，甚至拿起酒瓶作勢攻擊店員，幸被另名店員勸下，男子朋友也立刻將男子拉走，但男子還掏出「紅色證件」表明身份，讓店家以為是警務人員，男子到案後才發現，男子是退役的後備憲兵。

警方調查，53歲的林姓男子，在3日下午3時許，跑到中山區一家鵝肉攤與朋友喝酒，但是因在「不該抽菸的地方抽菸」，被21歲的詹姓男店員勸導，林男心生不滿，在下樓結帳要求打包剩餘食物時，向詹表示「你態度不好」。

▲▼不滿抽菸被拒，他拿酒瓶掏「紅色證件」恐嚇店員，店家誤以為是警員服務證。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲不滿抽菸被拒，他拿酒瓶掏「紅色證件」恐嚇店員，店家誤以為是警員服務證。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

雙方因此發生爭執，林姓男子卻拿出酒瓶作勢攻擊店員，一旁店員見狀立刻上前阻止，林姓男子還不罷休，拿出「紅色證件」恐嚇店家，讓店家誤以為是警務人員喝酒醉掏證件恐嚇鬧事。

店家4日前往中山分局長春路派出所報案，表示該名男子拿出證件很像警方的無誤正，店方誤以為是警職人員，通知林姓男子到案後，才發現林男原本是憲兵，目前是後備憲兵的身份，證件也是「公務員退休證件」。

▲▼不滿抽菸被拒，他拿酒瓶掏「紅色證件」恐嚇店員，店家誤以為是警員服務證。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲林姓男子作勢拿酒瓶攻擊被阻，還掏出「紅色證件」恐嚇店員，到案後辯稱「忘了」。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

林姓男子到案後辯稱喝酒醉忘記有拿酒瓶作勢打人，警方也依照偽造文書、恐嚇以及傷害等罪嫌，將林姓男子移送地檢署偵辦。

中山分局呼籲飲酒餐敘後仍應注意各項言行，如有違反相關法規者警方將依法偵辦，杜絕言語、肢體暴力，如遇有相關情形請盡速撥打110報案專線，警方會在第一時間到場提供協助。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
金剛悄回台想給女友驚喜！　開門驚見壯漢「被綠畫面太衝擊」
今天還有軍演？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆
死亡+54！最年輕為2名40多歲男　染疫後都爆心肌梗塞
快訊／本土+21577！各縣市確診分布曝　6縣市破千
快訊／今增54死！本土+21577、境外+292
裴洛西遭尹錫悅拒見！　他曝韓美外交內幕
22歲騎士遭環東逆向撞死　母哀痛把「兒肖像刺左手臂」
陸地圖App摸透台灣！　網見「街道用重慶、南京命名」衝熱搜
男星人氣太低「慘被退通告」　無奈吐：我怎麼交代啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣府再下重手：禁止工作船下錨

她登樂山林道右腳脫臼！10勇消花9小時救援　將人抬下山送醫

台中5歲女13樓墜落忙！母外出...哥、姊睡午覺　社會局說話了

看到館長P大衛像超噁心！他2度申訴性騷都吞敗　再提告結果曝

城中城大火一審判無期！黃格格狠奪46命　逃殺人罪原因曝光

貨車逆衝畫面曝！連撞8車釀3傷　卡路燈桿「4輪全爆車頭毀」

獨／22歲騎士遭逆撞墜橋亡！母將孝兒「刺左臂」　三寶女鞠躬道歉

黃格格過失致死罪輕判無期！　檢方：參考家屬意見將提上訴

女山友攀南一段摔傷無法行走　空勤直升機成功救援順利送醫

身攜槍毒現身釣蝦場！警沿街攔截　酒測超標...2男再加1罪

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣府再下重手：禁止工作船下錨

她登樂山林道右腳脫臼！10勇消花9小時救援　將人抬下山送醫

台中5歲女13樓墜落忙！母外出...哥、姊睡午覺　社會局說話了

看到館長P大衛像超噁心！他2度申訴性騷都吞敗　再提告結果曝

城中城大火一審判無期！黃格格狠奪46命　逃殺人罪原因曝光

貨車逆衝畫面曝！連撞8車釀3傷　卡路燈桿「4輪全爆車頭毀」

獨／22歲騎士遭逆撞墜橋亡！母將孝兒「刺左臂」　三寶女鞠躬道歉

黃格格過失致死罪輕判無期！　檢方：參考家屬意見將提上訴

女山友攀南一段摔傷無法行走　空勤直升機成功救援順利送醫

身攜槍毒現身釣蝦場！警沿街攔截　酒測超標...2男再加1罪

北市老屋10區比例過4成　專家：逼年輕人往新北

65歲以上長者近2成「一劑都沒打」　李秉穎2理由建議「打滿四劑」

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣府再下重手：禁止工作船下錨

實測25分鐘車內溫度「狂飆到57度」　網友驚：那是舒肥牛排的溫度

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化青春專案宣導作為

網傳花9400萬遊說裴洛西來台　民進黨喊告：文件根本是假的

金剛悄回台想給女友驚喜！開門驚見壯漢「被綠畫面太衝擊」怒提分手

乾旱茶樹受災！花蓮瑞穗茶農現金救助　每公頃5.5萬至8／15止

她登樂山林道右腳脫臼！10勇消花9小時救援　將人抬下山送醫

中國對裴洛西訪台反應　布林肯認定「公然挑釁」：軍演恫嚇台灣

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

7歲小兄妹凌晨叫賣飾品　警查真相滿滿洋蔥味

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

學姊邀玩柬埔寨！傻妹被逼做詐騙　遭軟禁狂毆

水淹嘉義市區畫面曝　博愛陸橋回堵慘成停車場

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

妙齡女慶生趴後懷孕　胚胎驗出撿屍者

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　原因待查

小琉球被劃為「軍演區」　漁民憂：若成常態怎麼生活

更多熱門

相關新聞

貨車突然逆向衝　連撞8車釀3傷

貨車突然逆向衝　連撞8車釀3傷

新北市三峽區一輛載著冷凍食品的小貨車，2日中午11點多沿學府路往鶯歌方向行駛時，雨中突然橫跨雙黃線進入對向車道，先擦撞一部轎車再撞倒5部機車，但這還沒完，小貨車又撞上停放路邊的發財車，發財車被彈到馬路中再撞倒一名騎士，其他用路人見狀嚇壞，本件車禍共3人受傷送醫，詳細車禍原因待查。

獨／騎士遭三寶女逆撞慘死　母將兒「刺左臂」忍悲出庭

獨／騎士遭三寶女逆撞慘死　母將兒「刺左臂」忍悲出庭

白宮：美國將繼續通過海空路線穿越台海

白宮：美國將繼續通過海空路線穿越台海

偷牛肉麵店1萬元　癌末男：為買止痛藥

偷牛肉麵店1萬元　癌末男：為買止痛藥

美出動7軍機飛台海　6架加油機支援

美出動7軍機飛台海　6架加油機支援

關鍵字：

台北抽菸糾正酒瓶警職人員影音

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

炎亞綸遭自創品牌「微博團隊」切割！

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面