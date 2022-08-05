南韓透析診所傳大火！3洗腎患者、1護士當場燒死　消防員破窗搜救

▲京畿道利川市某透析診所傳出火災。（圖／京畿道消防災難本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道利川市一處透析診所今（5）日上午10時17分傳出火災，導致至少5人死亡、37人輕重傷，其中3名死者為接受血液透析治療的患者、另1名死者則為護理師，目前火勢已成功被撲滅。現場人士推斷，起火點位於該棟建築3樓的室內高爾夫球場。

根據《韓聯社》，南韓京畿道利川市官庫洞某幢建築（학산빌딩）發生火災，位於4樓的血液透析診所頓時陷入孤立無援的絕境，當時診所內共有33名患者、13名醫護人員，至今已傳出5名死者、37名傷者，其中3名死者為接受透析治療的患者，1名死者則為護理師，另名死者身份不明。

消防當局於10時31分派出51名消防官、消防幫浦車等21輛裝備前往協助滅火，在經過1小時10多分鐘的搏鬥後，才於上午11時29分完成滅火作業。目前消防當局已打破4樓窗戶玻璃，進入建築物內部尋找其他生還人員。

消防當局研判，火勢可能是從3樓的室內高爾夫球場傳出；不過警方關係人士卻指出，目前消防隊員仍在進行搜索作業，尚未針對正確起火原、起火原因進行調查。

據悉，該棟建築物1樓為餐廳、辦公室，2至3樓為韓醫院（相當於中醫診所）與室內高爾夫球場，4樓則為起火的透析診所。

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