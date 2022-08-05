5飛彈落日本經濟海域　紐時分析中國用意：警告美日「勿援助台灣」

▲ 共軍4日起展開大規模軍演。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

共軍4日下午朝台灣東北部及西南部周邊海域發射多枚飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）。《紐約時報》分析指出，這相當於警告美國及日本，若台灣發生衝突，兩國不該出手援助。專家也警告，這種大規模演習未來恐怕成為常態。

北韓多年來持續朝日本海域射彈，沒有引發任何重大事故發生。但日益強大的中國4日這麼做，已經引起東京及華府政治、安全圈子擔憂。

前五角大廈官員、現任華府智庫戰略與預算評估中心（CSBA）主席曼肯（Thomas G. Mahnken）說明，北京希望提醒華府，共軍不僅能夠打擊台灣，還可打擊在該地區的美軍基地，例如日本沖繩嘉手納空軍基地，以及任何前來馳援的陸戰隊，同時提醒日本，駐日美軍使日本也成為目標。

史丹佛大學日本外交關係專家斯奈德（Daniel Sneider）分析，中國想證明自己有能力封鎖台灣，並向願意援助台灣的美國及日本釋出「他們也可能成為目標」的明確訊息，「若日本有人認為他們可以避免捲入台海衝突，中國已經證明事實並非如此。」

分析人士還表示，共軍演習似乎可能改變該地區現狀。日本明海大學國際關係教授小谷哲男指出，這次軍演僅持續3天，但這種大規模演習未來幾年可能成為常態。

不過，也有部分分析人士認為，若北京的意圖是恫嚇日本，導彈落入日本經濟海域可能反而帶來反效果。華府智庫史汀生中心日本項目主任研究員辰巳由紀說明，這實際上可能加速日本對提升國防開支的討論。

台灣距離與那國島軍事基地僅68英里（約110公里），是東京當局安全憂慮的中心，同時也是日本最大貿易夥伴之一，更是先進晶片主要來源，且日本幾乎所有能源都通過台灣海峽運輸。決策者擔心，圍繞台灣的任何軍事對抗都很難不牽扯日本。

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