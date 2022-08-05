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裴洛西：春天有兩黨議員訪台　美國不允許中國孤立台灣

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5日在東京舉行記者會時表示，中國可能會試圖阻止台灣去訪問或參與其他地方，但美國將不允許中國孤立台灣，更強調，春天有美國兩黨聯邦參議員的高層級訪台，「我們與台灣的友誼非常堅定。」

裴洛西在記者會中表示，美方從一開始就說過，此行並不是要改變亞洲現狀，也不是要改變台灣現狀，中國可能會以此為藉口進行攻擊，「這是關於台灣關係法（Taiwan Relations Act）、美國對中國的政策，以及所有確立我們關係的種種立法與協議，讓台海和平，並維持現狀。」

▲▼美國聯邦共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率跨黨派國會代表團來台訪問。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派國會代表團在今年4月來台訪問。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西強調，「他們（中方）可能會試圖阻止台灣去訪問或參與其他地方，但他們不能藉由阻止我們前往台灣來孤立台灣。」她也提到，春天有美國兩黨聯邦參議員的高層級訪台，「我們與台灣的友誼非常堅定，我們不會讓他們孤立台灣。」

據美國新聞網站axios稍早最新消息，裴洛西在訪日期間表示，中國軍方必須「立即停止」朝台灣附近海域發射軍事飛彈。而岸田文雄則是在與裴洛西的早餐會談中譴責中方行為，並要求即刻停止軍演行動。

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