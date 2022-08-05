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熱到融化成波浪板？紅綠燈罩變形沒人管　公總給答案和台電有關

記者高堂堯／南投報導

名間鄉台三線周邊的某處紅綠燈號誌，月前被路過的民眾發現燈罩無端凹損，呈現有如「波浪板」的造型，由於近期氣溫連日飆升不降，名間鄉單日最高曾出現36.1度，令人懷疑是否公共設施也不耐高溫而融化毀損；主管單位公路總局南投工務段則澄清，燈罩應是長期遭台電電纜線垂壓，才會呈波浪狀凹損。

▲名間鄉台三線周邊的路口紅綠燈燈罩凹損成「波浪板」。（圖／民眾提供，下同）

▲名間鄉台三線周邊的路口紅綠燈燈罩凹損成「波浪板」。（圖／民眾提供，下同）

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該處紅綠燈號誌位於台三線（彰南路）及彰南路606巷相接的T字路口，有民眾早在7月初就發現該只以燈柱懸吊於半空中的號誌，覆蓋在橫向陳列的紅綠燈上方的燈罩，竟莫名呈現起伏的波浪狀，而且表面油如遭火焚般焦黑，與其他正常的紅綠燈號誌設備明顯不同，但時隔逾月仍未更換整修，於是向媒體投訴。

投訴民眾質疑，近期連日氣溫居高不下，名間鄉在7月單日曾飆破36度，是否造成紅綠燈號誌燈罩也不堪曝曬而融化凹損？即使紅綠燈顯示、變換功能皆正常，並未影響到用路人行車判斷或導致交通事故，但公共設備的材質是否有符合標準，以及公家單位處理的效率明顯不彰，仍令人不敢苟同。

▲名間鄉台三線周邊的路口紅綠燈疑因不耐炎熱高溫，凹損成「波浪板」紅綠燈。（圖／民眾提供）

公路總局二工處南投工務段獲得訊息後派員前往檢查研判，回應表示該紅綠燈號誌燈柱已設置15年，一旁設有台電電線桿，燈罩正上方也有電纜線路通過，疑因長期遭下垂的電纜線接觸壓迫，電纜線又會熱脹冷縮而出現反覆擠壓的情形，加上日曬風吹雨淋、材質劣化，才會變成「波浪板」。

南投工務段表示，單以目前氣溫條件，尚無可能導致PA聚醯胺材質的燈罩融化凹損，現已通知承包廠商優先處理更新、調整位置，確保該紅綠燈號誌運作順暢和用路人的交通安全。

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