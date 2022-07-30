觀光局首推國旅住宿優惠「紅綠燈」！本周上線　燈號、額度水位曝

▲觀光局首推國旅住宿優惠「紅綠燈」本周上線。（圖／翻攝觀光局網站）

記者李姿慧／台北報導

交通部砸55億元悠遊國旅補助7/15開跑，平日周日到周四住房最高補助1300元最夯，截至昨(7/29)已補助43.1萬間房，約使用5.5億元補助，觀光局也推出「悠遊國旅住宿優惠補助紅綠燈」，昨正式上線，空房若還有一半以上顯示綠燈，若已使用7成、剩餘不到3成，將亮起「紅燈」，提供民眾掌握額度水位。

疫情降溫，暑假湧現出遊潮，也讓悠遊國旅補助搶翻，其中自由行住房補助申請速度超乎預期，推估最快9月中上旬可能用罄，根據觀光局統計，截至7/29已使用補助房間數約43.1萬房。

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根據推估，整體約有170萬到180萬防可申請，剩餘額度還可再提供29天到31天平日申請，大約9月中上旬補助額度將可能用罄。其中使用補助情形最熱烈之前五名縣市依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、台中市。

為讓民眾了解住房補助水位，觀光局也推出「悠遊國旅住宿優惠補助紅綠燈」，昨在悠遊國旅相關網頁正式上線，優惠空房若還有一半以上則顯示「綠燈」，優惠房間數如果已經使用過半，則將亮起「黃燈」，若已使用7成，剩餘不到3成將亮起「紅燈」，提供民眾掌握額度水位。根據最新燈號顯示，目前顯示為「綠燈」，優惠房間數仍有超過1半以上，民眾可把握機會。