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大陸 大陸焦點 特派現場

40度高溫蚊子變少了！　杭州監測數據：7月較去年同期減少40％

▲40度高溫讓蚊子變少了。（圖／翻攝都市快報）

▲杭州疾控中心監測蚊蟲密度。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分地區近日呈現40度左右高溫，部分民眾發現，夏夜經常擾人清夢的蚊子似乎也隨高溫變少了！對此，浙江杭州監測數據顯示，當地7月份的蚊蟲數量確實比去（2021）年同期少了30%至40%。杭州市疾控中心傳染病防制所金彬彬醫師表示，蚊子和人一樣怕冷怕熱，「高溫下蚊子吸血的慾望降低，到了攝氏40度基本活不了。」

▲▼蚊子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲監測數據發現，40度高溫讓蚊子活力及吸血慾望降低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

《都市快報》報導，每年4月到11月，杭州市疾控中心每個月都會監測蚊蟲密度。從監測數據看，今年7月的蚊密度低於6月。以誘蚊燈法監測為例，7月的監測密度大概是3.82隻/(燈·夜)，6月的密度大概是4.72隻/(燈·夜)，下降了30%左右，與2021年同期相比，蚊密度約下降了30%至40%。

金彬彬指出，蚊子最適合的溫度是攝氏25至30度，超過35度活動能力大大減弱，到了40度基本活不了，濕度對蚊子的存活影響也很大，一般合適的濕度（相對濕度）是60%至80%，濕度低於40%蚊子活力就很差。

▲40度高溫讓蚊子變少了。（圖／翻攝都市快報）

▲成蚊密度監測數據圖。（圖／翻攝都市快報）

據了解，蚊子的生活週期分為卵、幼蟲、蛹和成蟲四個階段，前三個時期都是在積水內，室外氣溫高導致積水溫度高，水分蒸發快，蚊蟲無法完成一個生長週期，尤其是7月份杭州室外溫度基大致在攝氏35度以上，地面溫度更高，蚊蟲的活力大大降低，尋找宿主吸血的慾望也降低很多。

金彬彬提醒，接下來的颱風天降水量增多，再加上溫度下降，外部環境適宜蚊蟲的生存，蚊密度將會有所回升，為防止蚊蟲「反撲」，「合適的紗窗，蚊帳等物理防蚊仍是比較有效的措施，輪換不同的殺蟲劑，滅蚊的效果也較好。」

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