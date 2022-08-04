「一個洞被挖8次」他困馬路崩潰...紅燈等15次！網共鳴：水很深

▲原PO怒吼，狂修路導致塞車更擾民！ （圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「這個洞一年挖8次！」一名男網友抱怨，馬路明明好好的，無奈最近狂修路，導致他困在車陣裡動彈不得，「一個紅燈等15次，這個洞一年挖8次！」文章引發眾網友共鳴怒轟，「挖就算了，還補不平甚至更薄，沒多久就破洞凹進去！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》翻白眼直呼，早上開車上班，紅綠燈路口竟在修路，「好好的路...修修修，修你X機掰，一個紅燈等15次，這個洞一年挖8次！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，原PO想起長輩以前曾說過一句話，「突然明白為什麼小時候阿嬤叫我長大要從政」，最後看著大熱天，工人為了家庭生計而狂修路，讓原PO也感慨喊話「工人大哥辛苦了。」

文章曝光後，一票駕駛與騎士抱怨修路很擾民，「一條排水溝，可以翻好幾次的」、「重點是還鋪不平！整條路坑坑疤疤，騎車都像在騎越野車」、「挖就算了，還補不平甚至更薄，沒多久就破洞凹進去」、「重點是常常訓練挖挖補補，卻都還是鋪不平」。

另一票網友則調侃，選舉年到了台灣各地常見這景象，「裡面有錢不挖嗎」、「等你長大要從政，你會發現一年修8次太少了，你會選不上」、「預算必須消化，不然明年度的預算會變少」、「修路總在選舉前特別密集，總是修那些還可以用的路，已經壞掉的卻沒人修，一定選在上下班人最多的地方修路才會被看見，順便花預算不然明年被縮減，早就看破手腳了，還選什麼？」「賺錢的永遠都不是工人啊」、「水很深」。

▼網友也狂搖頭！（圖／翻攝爆廢公社）

