彭博：台灣急缺飛官　還要50年才能補齊人手

▲彭博社估計，台灣至少要再過50年才能補齊F-16的飛行員人數。（資料照／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西率團訪台，導致兩岸情勢緊張，中國甚至直接在台灣附近海空域鎖台軍演，引發國際關注。彭博社指出，如今空軍的力量對台灣極為重要，不過台灣的飛行員人數嚴重缺乏到至少要50年才能補齊人手，讓彭博社大呼，「台灣已經時間不多了」。

據彭博社報導，近年來，台灣幾乎每天都會受到來自中國共軍的騷擾，導致台灣空軍常常必須緊急升空，驅離進入台灣防空識別區（ADIZ）的共機。然而，隨著美國眾議院議長裴洛西2日來台，兩岸的緊張局勢愈發升高，中國甚至還在4日派出22架戰機穿越台灣海峽中線，規模為台灣軍方自2020年開始披露共機擾台數據以來最大的一次。

彭博社指出，對於現在的台灣而言，空軍的力量已變得越來越重要，然而儘管台灣擁有相對較大和現代化的戰鬥機群，但國軍飛行員嚴重短缺是一個長期問題。台灣民眾黨數據顯示，台灣空軍在2011年至2019年只新增了21名F-16飛行員，人數完全無法匹配國軍現有的戰機數量，讓民眾黨議員張其祿不禁感嘆，「台灣非常重視軍事準備，但更大的問題是，誰能來開我們的飛機？」

▲解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

彭博社估計，按照目前的速度，台灣可能至少需要50年的時間，才能培訓出夠多的飛行員，來保證戰鬥機隊不至於「有機無人」。然而，台灣目前的時間已經不多了。據美軍情報指出，中國最高領導人習近平最快可能在5年內，擁有對台灣採取行動的能力，而共機每天入侵台灣空域的行動，無不在以「疲勞戰」消耗台灣飛行員和他們的軍機。

報導稱，台灣之所以難以招募飛行員，主要源於好幾個因素，其中包括出生率下降和近來經常傳出的國軍墜機事故。曾任空軍副總司令的張延廷表示，訓練不足是造成此類事故的一個因素，「過去幾年台灣空軍發生的墜機事件只是冰山一角，未來的情況可能會變得更糟」。

不過當局表示，烏克蘭阻止俄羅斯獲得制空優勢，也鼓舞了台灣的募兵工作，讓願意參戰保衛台灣免受北京攻擊的國人，比去年提高了30個百分點。台灣空軍在一份聲明中承認，來自中國的壓力嚴峻，但空軍的應對能力從未懈怠；空軍正在積極招募新兵，提高F-16機隊的飛行員分配比例等，而空軍認為這些措施可以滿足未來對飛行員的要求。