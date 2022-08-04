今天七夕？文化部PO「情你去死」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

▲文化部PO文介紹，今天也是「七娘媽」、「床母」生日。（圖／Facebook／文化部）

記者林育綾／綜合報導

今（4）日同時也農曆七月初七，文化部在臉書分享，今天不只是七夕情人節，也是「七娘媽」和「床母」誕辰，許多長輩也會在這天祭拜兩位女神。PO文特別引用文英阿姨曾在國片的經典場景來二創，寫上「情你去死啦 情」，網友看了也紛紛笑「這張圖有聲音！」

據文化部PO文介紹，其實七夕在台灣被當作「情人節」來過的歷史並不長，如果反問家中長輩，她們多半知道這一天是「七娘媽」和「床母」的誕辰日，這兩位是專門守護婦女、保佑小孩的女神，許多長輩會在這天準備雞酒、油飯來拜拜。

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文化部介紹，為了感謝女神護佑，有些家庭會在七夕這天，在家中主臥室祭拜床母，也有人是到廟中參拜七娘媽，像是台南府城便發展出「#做十六」的地方民俗活動；鹿港製作的祭祀敬品「#七娘媽亭」，做工精美、遠近馳名，亦是台灣寶貴的傳統工藝之一。

因此如果不想過「情人節」，就可以好好認識台灣的民俗信仰和節慶傳統，下次再遇到別人問「七夕情人節」怎麼過，就自信地回覆對方，「今天是 #七娘媽生啦！」

而網友看了以「文英阿姨」為靈感繪製的PO文插圖後，也紛紛留言讚「這張圖有聲音！」、「文英阿姨的聲音已經傳到耳邊」、「很有聲音的畫面～」、「好懷念的文英阿姨」、「啊⋯好想被文英阿姨罵」、「『情你去死啦情』完全說出我的心聲，讚死了」。