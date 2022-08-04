　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天七夕？文化部PO「情你去死」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

▲▼文化部PO文介紹七娘媽、床母生日。（圖／Facebook／文化部）

▲文化部PO文介紹，今天也是「七娘媽」、「床母」生日。（圖／Facebook／文化部）

記者林育綾／綜合報導

今（4）日同時也農曆七月初七，文化部在臉書分享，今天不只是七夕情人節，也是「七娘媽」和「床母」誕辰，許多長輩也會在這天祭拜兩位女神。PO文特別引用文英阿姨曾在國片的經典場景來二創，寫上「情你去死啦 情」，網友看了也紛紛笑「這張圖有聲音！」

據文化部PO文介紹，其實七夕在台灣被當作「情人節」來過的歷史並不長，如果反問家中長輩，她們多半知道這一天是「七娘媽」和「床母」的誕辰日，這兩位是專門守護婦女、保佑小孩的女神，許多長輩會在這天準備雞酒、油飯來拜拜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部介紹，為了感謝女神護佑，有些家庭會在七夕這天，在家中主臥室祭拜床母，也有人是到廟中參拜七娘媽，像是台南府城便發展出「#做十六」的地方民俗活動；鹿港製作的祭祀敬品「#七娘媽亭」，做工精美、遠近馳名，亦是台灣寶貴的傳統工藝之一。

因此如果不想過「情人節」，就可以好好認識台灣的民俗信仰和節慶傳統，下次再遇到別人問「七夕情人節」怎麼過，就自信地回覆對方，「今天是 #七娘媽生啦！」

而網友看了以「文英阿姨」為靈感繪製的PO文插圖後，也紛紛留言讚「這張圖有聲音！」、「文英阿姨的聲音已經傳到耳邊」、「很有聲音的畫面～」、「好懷念的文英阿姨」、「啊⋯好想被文英阿姨罵」、「『情你去死啦情』完全說出我的心聲，讚死了」。

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
U12／陳瑞鑫炸裂！敲中華隊首轟　台灣13比1領先多明尼加
2個足球場大「小行星」朝地球飛來　自帶1000顆原子彈能量
解放軍「軍演沒清場」！沙灘遊客目睹飛彈　嗨翻錄影：七夕大煙花
快訊／英國央行升息2碼控制通膨　為27年以來最大幅度加息
快訊／台北南港驚傳停電！　台電急搶修
快訊／楊勇緯擊敗蒙古好手！　搶下亞錦賽銅牌
要去泰國當工程師！他一說學歷警傻了　受騙者「寧當豬仔」理由曝
無懼中共軍演！國防部釋出35秒影片
快訊／共軍大規模軍演　總統府發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

收到簡訊稱「政府補助確診者五萬元補助金」　指揮中心：詐騙訊息

戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開...天蠍竟只排第7

明起雨勢趨緩「防飆36度↑高溫」　下周變天！颱風生成機率曝

飛柬埔寨賺錢！14年後回台「爸爸變骨灰」　她嘆：買菜就被抓去關

大陸禁止台灣柑橘類進口！屏東政府不怕：檸檬內銷供不應求

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

收到簡訊稱「政府補助確診者五萬元補助金」　指揮中心：詐騙訊息

戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開...天蠍竟只排第7

明起雨勢趨緩「防飆36度↑高溫」　下周變天！颱風生成機率曝

飛柬埔寨賺錢！14年後回台「爸爸變骨灰」　她嘆：買菜就被抓去關

大陸禁止台灣柑橘類進口！屏東政府不怕：檸檬內銷供不應求

暑熱孳生病媒！雨後清理積水容器　落實4訣竅預防登革熱

基隆台62線「6車連環撞」！曳引車駕駛往前撞整排　2人受傷送醫

護盤時機點太剛好！　國安基金澄清：與裴洛西訪台無關

七夕一到老公準時告白！「下秒開電腦」丫頭傻眼：他的浪漫我不懂

夏宇童一到家收七夕驚喜！　緊抱甜喊「是我的」網秒懂：需要協助

史蒂芬史匹柏也敗了！　《大獲拳勝》獲集中營點頭實景拍攝

詹朴打造超萌墨點印花寵物衣！　曝自家毛小孩地位「高過女明星」

夏季限定！　福容桃園「果香四溢」特色菜健康又開胃

裴洛西來訪大陸軍演恫嚇　鄭文燦林智堅：與追求和平背道而馳

U12／陳瑞鑫炸裂！敲中華隊首轟　台灣13比1領先多明尼加

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

快訊／知名兩性作家罹「攝護腺癌三期」

馬祖藍天突現「閃電白煙」！他目睹全程：對岸射了

7區軍演困台！共軍實彈射擊再增一處東部海域　航港局示警

比1996年台海危機緊張「台灣人卻不怕」　網曝原因

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

同居第一晚撞見男友藏6年秘密　2秒畫面忘不掉

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

浪漫七夕「不宜行房」！命理師曝6大禁忌

中台灣大雷雨夜襲　下周變天

午後雨彈開炸！13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

更多熱門

相關新聞

七夕想壞壞！不想提早當爸媽「5件事必知」

七夕想壞壞！不想提早當爸媽「5件事必知」

雖說一年總會有好幾次的情人節，但最大宗的西洋情人節及七夕，是與佳人共度浪漫的必知節日。想好要怎麼度過燈光美、氣氛佳的激情夜晚了嗎？泌尿科醫師在此前先提醒大家，還準備好當爸媽的，有3不2要的保險套必知知識一定要先注意，否則「明年就有情人終成父母。」

南投同時表揚33名模範爸爸和模範媽媽

南投同時表揚33名模範爸爸和模範媽媽

人夫七夕「衝診所」！萬人笑：是不是想色色

人夫七夕「衝診所」！萬人笑：是不是想色色

唐綺陽翻出1年前「七夕承諾」　網笑：被自己情勒

唐綺陽翻出1年前「七夕承諾」　網笑：被自己情勒

「4星座」七夕後脫單！獅子命定對象降臨

「4星座」七夕後脫單！獅子命定對象降臨

關鍵字：

七夕七娘媽床母文化部文英阿姨

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

東協：台海緊張恐致大國誤判後果難料

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面