超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局2日下午接獲打架報案，調閱監視器通知3人到案，才發現原來3人互相認識，其中2人不滿另名友人偷超商飲料，勸說去超商付錢，但途中偷東西的男子不滿被碎念，3人當街大打出手，最後路人見狀才立刻報警處理。

警方調查，動手打人的47歲陳姓男子，與45歲的徐姓男子、44歲的林姓男子原本為朋友關係，但在2日上午前往超商買東西，徐、林親眼目睹陳姓友人拿了25元的飲料就落跑。

▲男子偷25元飲料落跑，被勸說「自首繳錢」，不爽碎念肘擊友人，當街爆發肢體衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐、林2人在萬華區西園路一段、廣州街口，遇到涉嫌偷飲料的陳姓男子，於是勸說男子主動到超商付錢，但是走路過去的途中，偷東西的陳男，不滿徐男不斷碎念，於是「肘擊」徐姓男子胸口。

2人當街大打出手，林姓男子則不滿陳姓男子偷東西還不認錯，最後還動手打人，也加入徐的行列助拳，最後3人當街大打出手，民眾見狀也立刻通知轄區警方前往處理。

▲男子偷東西被朋友發現，最後勸說「自首」時，男不滿被碎念，當街肘擊有人胸口。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後到場，3人早已離開現場，調閱監視器通知3人到案，釐清案情後先將涉嫌偷飲料的陳男依竊盜罪送辦，但打架部分因3人互不提告，所以也依照《社會秩序維護法》裁處。