人民日報：大陸強化制裁台獨分子　可終身追責並「缺席審判」

▲社運人士楊智淵被陸方以從事台獨活動理由拘捕。（圖／翻攝自央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨媒《人民日報》4日刊登中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津的文章指出，大陸將強化制裁台獨，並加大追責力度，從實施一般懲戒變為刑事追責，且終身有效，即使有些人暫時無法緝拿歸案，也可依法對其進行缺席審判、定罪量刑。

文章提到，大陸方面擬定「台獨頑固分子清單」，並依法追究有關人員的法律責任，具有充分的法理正當性，「針對執迷不悟、變本加厲的『台獨』頑固分子，大陸方面將強化制裁措施，依法予以嚴懲。具體來說，有以下兩個面向。」

▼楊智淵遭到上銬。

文章指出，一是進一步公開「台獨頑固分子清單」，即將更多已被列入清單的人員公佈出來，該清單實施精準打擊，針對的是一小撮台獨頑固分子，而不是一般追隨者，更不是廣大台灣民眾，「為體現這一點，國台辦僅僅點名了三名台當局有關負責人。但國台辦發言人強調，台獨頑固分子清單上絕不止蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人。今後，大陸方面基於懲罰台獨頑固分子的需要，將會進一步公開清單。」

文章提到，二是進一步加大追責力度，即從實施一般懲戒變為刑事追責，且終身有效。去年，大陸方面對三名台獨頑固分子實施的懲戒，主要是限制出入境自由和經濟往來，即「禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施」。

文章指出，倘若台獨勢力繼續挑釁，大陸方面將啟動刑事司法程序，依據刑法、刑事訴訟法追究清單在列台獨頑固分子的刑事責任，並且終身有效。大陸方面擬定清單具有充分的法理依據，執行清單也具有充足的司法保障。大陸方面可通過雙邊或多邊國際刑事司法協助機制將台獨頑固分子緝拿歸案、繩之以法，「即使有些人暫時無法緝拿歸案，也可依法對其進行缺席審判、定罪量刑。」