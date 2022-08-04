炎亞綸早起心情好「不吃螞蟻上樹」3句話遭陸網出征　微博狂掉萬粉

▲炎亞綸發文問網友「喜歡台式早餐？美式？」（圖／翻攝自炎亞綸FB）

記者施怡妏／綜合報導

藝人炎亞綸經常在臉書上跟網友閒聊大小事，昨（3）日一早發文，詢問網友「喜歡台式早餐？美式？」並幽默喊「不要是螞蟻上樹都可以」，因為2日出外景，車子被螞蟻侵入，半夜清了2個小時還清不完。怎料短短3句話，竟被大陸網友出征，將炎亞綸列入台獨份子，在微博上狂罵，台灣網友心疼「炎P很無辜」。

炎亞綸昨日在FB粉專發文，「早起真的心情豪好，你喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以」。幽默調侃2日的螞蟻爬上車事件，並貼上最近很紅的心理測驗「你是什麼形狀的人？」分享自己的測驗結果，與網友們互動，怎料，短短三句話卻被大陸網友出征。

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有網友在Dcard上發文，「炎亞綸不吃螞蟻上樹被中國小粉紅網友出征」，大陸網友將炎亞綸的貼文列3點分析，昨日裴洛西訪台，「這時機早起怎麼可能心情好」、「台式不也是中式一種嗎？怎麼可以說台式呢？」「不吃螞蟻上樹，就等於不吃四川菜，也就是不吃中國菜」。微博上網友一面倒留言指責，「炎亞綸這個太明顯了吧，裝都不裝了」、「之前偽裝的很好，現在全部顯出真身」。

▲短短三句話被大陸網友指責。（圖／翻攝自炎亞綸FB）

原PO看完留言後心疼炎亞綸，「只覺得炎P很無辜，被罵有夠慘，什麼性向人身攻擊各種難聽話都有，真的蠻可憐的，然後一天微博粉就掉幾萬人」。

貼文曝光後，網友在底下留言，「那大陸人用iPhone不用小米華為是不是也算辱華」、「覺得他們自卑的有點可憐」、「他們瘋狂幻想欸超可怕」、「已經是文字獄了」、「他們也是很厲害，什麼都可以辱華，什麼都可以聯想好好笑，只能說他們想像力很豐富欸」、「螞蟻上樹原來是四川菜，他們真的聯想大師」、「自己國家那麼大，一直在意一個小島的瑣事」。

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