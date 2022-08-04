27歲妹辭職回家躺平！爸爸不忍了　「霸氣1招」讓她出門工作

▲一名27歲的女子從深圳辭職回老家想過退休生活，爸爸竟直接買了一套房子讓她搬出去。（圖／翻攝搜狐新聞）

圖文／CTWANT

陸網近日流傳一段有趣影片，一名27歲的女子從深圳辭職回老家，本想就這樣待在家中過著退休生活，沒想到她才回家沒幾天，爸爸就受不了了，為了讓女兒重拾對生活的激情，想出了一個非常有誘惑力的主意。

湖北武漢網友分享了一段有趣影片，影片中這名27歲女子說自己從深圳辭職回老家，本想過上無憂無慮，每天花費不超過人民幣10塊錢（約新台幣44元）的退休生活；但女子才回家沒幾天，本來每天嘴裡唸叨想女兒的爸爸就已經受不了了，為了讓女兒重拾對生活的激情，竟決定幫女兒付頭期款買了一套房子，不過裝修費用以及房貸要由女兒自己負擔。

女子起初拒絕，但在看到房子那一刻瞬間就淪陷了，甚至連房子該怎麼裝修都想好了，最後女子在爸爸的安排下，成功簽訂了購房合約，被父親趕出家門，就連哥哥也被無辜牽連。

消息曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「像極了我大學室友，畢業後她爸媽嫌她懶，就給她買了套房，讓她搬出去了」、「羡慕了！我也想要有這樣的父母，才能年紀輕輕就迷迷糊糊地擁有一套房子」、「這樣的爸爸哪裡找阿」、「還缺乾女兒嗎」。

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