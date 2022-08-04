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父親節送精品帽子！爸默默拆禮物「突喊1句」　背後用意藏洋蔥

▲▼父親節,爸爸,送禮,親子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名女網友分享父親節送禮的經過，感動大批網友。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃麗頻／整理報導

一年一度的父親節即將到來，日前有名女網友分享，最近在整理爺爺的遺物時，意外發現爸爸真正的生日剛好是父親節，決定送他一頂「很蝦趴（時髦）」的精品帽子，原本一度以為爸爸會不喜歡，沒想到爸爸不僅愛不釋手還表示 ，「這是這輩子收過最好的禮物」，讓她瞬間覺得好值得。文章曝光後，感動大批網友，直呼「看到都泛淚了！」

原PO在Dcard上發文，自己平時沒有跟家人住在一起，有次戴著一頂精品棒球帽回家，爸爸看到把玩許久後，默默的說了一句，「爸爸真羨慕妳，這輩子從來沒戴過這麼高級的帽子。」這件事情放在原PO心裡很久，也因為爸爸很愛戴帽子，讓她覺得一定要送他一頂「很蝦趴（時髦）」的帽子，「不然自己一定後悔到不行。」

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趁著父親節，原PO送了爸爸一頂精品帽子，儘管男友和媽媽都認為不實際。禮物送到爸爸手上時，對方始終面無表情，她一度以為「他不喜歡」，沒想到爸爸愛不釋手，更表示「這是這輩子收過最好的禮物了」，那瞬間讓原PO覺得「好值得！」

她還提到，在爸爸出生的時代，晚報戶口是常有的事，直到今年在整理爺爺的遺物時，翻到爺爺在爸爸出生當天撕下來的日曆，那時爸爸還逗趣的說，「原來我是獅子座，占卜一輩子都看錯了！」很巧的是，爸爸真正的生日剛好是父親節，這意外發現，也讓原PO搞笑表示，「以後禮物一份就好了！」

貼文一出，不少網友紛紛留言「超感動」，「太感動了」、「看到微泛淚是正常的嗎」、「爸爸戴起帽子一定很帥很潮」、「有你這個女兒真幸福」、「我的眼淚好脆弱」、「看到爸爸那句話直接噴淚」、「回家想好好擁抱ㄧ下我爸爸了」、「我在旁邊偷看送禮現場我應該會偷偷哭出聲」、「看到後面爸爸的反應直接鼻酸！」

【本文獲原PO授權引用】

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