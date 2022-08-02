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桃園公寓大火一家三口慘死　竟是宮廟「1條延長線」奪命

▲桃園市八德老舊民宅火警濃煙竄出。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園市八德區一間公寓2021年發生火警，竟然是因為一樓住戶不當使用延長線釀禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市八德區介壽路一間4層樓公寓2021年4月發生火警，造成住在2樓的曹姓一家三口逃生不及命喪火窟。桃園地檢署檢方事後調查，根據火調科鑑定報告，發現是1樓宮廟長期不當使用延長線，導致電線短路引發大火，依過失致死罪嫌起訴20歲謝姓宮廟負責人。

事件發生在2021年4月26日清晨6時許，桃園消防局接獲民眾通報，八德區介壽路一間公寓發生火警，消防員趕到後立刻布置水線搶救，控制火勢後進入火場搜索，先在2樓廚房救出70歲林姓女子，後續又在2樓兩間臥室內救出80歲曹姓屋主、44歲曹姓兒子，3人救出時均無生命徵象，送醫後不治。

檢警調查，起火點位在公寓1樓，住戶為一名20歲謝姓男子，他2020年起承租1樓自住，同時經營小宮廟，他為了讓玄關東側的佛燈通電，從客廳插座連結延長線至玄關，兩著中間隔了一扇玻璃門，他為了讓門能關閉上鎖，除了大力擠壓延長線外，還把電線彎折在門縫，長期下來導致電線劣化。

謝男家中的延長線2021年4月26日清晨6時許短路起火，加上謝男又在玄關處放置油燈、木製桌子等易燃物，加快火勢擴散，最終造成曹姓一家三口慘死。

謝男到案後供稱，他當晚睡在租屋處，清晨被玻璃破裂聲驚醒，發現失火後立刻逃生，也坦承延長線當天仍夾在門縫中，且有通電。桃園地檢署日前偵結，依過失致死罪嫌起訴謝男。

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