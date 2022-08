裴洛西稱蔡英文「台灣總統」！離台發文提1件事：致敬民主戰鬥英雄

▲美國眾議院議長裴洛西班機離台。(圖/ETtoday攝影中心攝)

記者閔文昱/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪團在3日下午離台,結束不到24小時的閃電拜訪,而她在離台前也再度透過推特發文,除了強調和台灣「進一步加強安全夥伴關係並捍衛共同的民主價值觀」外,還在文中標記蔡英文帳號,並稱呼為「台灣總統」,引發各界關注。

裴洛西一行人昨(2日)晚間10點多搭乘專機抵台,今天上午前往AIT早餐會之後,陸續拜會立法院、總統蔡英文,召開媒體互動會,中午於台北賓館參加午宴,下午前往白色恐怖景美紀念園區,與台灣非政府組織工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人士見面。到了傍晚5點30分左右,裴洛西訪團搭乘專機前往亞洲行第四站南韓。

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today. We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x

裴洛西離台前也在推特發文表示,代表團很榮幸能在今天與「台灣總統蔡英文」會面,「我們討論了美國和台灣如何深化經濟聯繫,並進一步加強雙方的安全夥伴關係以及捍衛共同的民主價值觀。」

另外,裴洛西傍晚6點31分又PO出參訪景美紀念園區時的黑白照片,表示向「為台灣民主受苦和戰鬥的英雄致敬。」她說,代表團參訪的同時,也聽取了幾位人權、民運人士的意見,「我們來聆聽和學習;我們也帶著他們的勇氣離開。」

Together with former political prisoners our delegation visited the Nat’l Human Rights Museum: a tribute to heroes who suffered & fought for Taiwan’s Democracy. Then we heard from civil society leaders on human rights. We came to listen & learn; we left inspired by their courage. pic.twitter.com/dsKa02n0Ka