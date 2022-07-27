林靜儀繳清490萬元房貸　立委補選後存款暴增超過244萬

▲民進黨立委林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

根據最新一期廉政專刊，民進黨立委林靜儀的存款為新台幣416萬5187元，短短4個月存款暴增244萬元，另外還在桃園市中壢區購置一棟預售屋，同時全數繳清490萬的房貸。

監察院27日公布第192期廉政專刊，內容包括林靜儀、前行政院人事行政總處人事長施能傑、國防部全民防衛動員署署長白捷隆、前最高檢察署檢察總長江惠民等人的財產申報。

林靜儀的財產申報日為2022年2月25日，存款共有新台幣416萬5187元，同時有3筆位在台中市南區、南投縣草屯鎮的土地，3筆位在台中市南區、南投縣草屯鎮的建物，另外還有1輛國瑞汽車，購入時間超過5年。

事實上，林靜儀在去年11月15日宣布投入台中市第二選舉區立委補選，當時她的存款172萬389元，短短4個月內就暴增244萬4797元。

另外，林靜儀上回的財產申報還有490萬9800元的房貸，但是這次的債務欄部分卻是空白，顯示林靜儀在4個月內就還清近500萬元的貸款。

林靜儀也在備註欄也提到，她在2019年11月15日與良茂建設股份有限公司購置的預售屋，位在桃園市中壢區青平段，已經付清新台幣264萬元。