人權會駁斥舉辦大量活動消化預算　「依法執行職權辦理相關業務」

▲國家人權委員會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

外傳國家人權委員會被監察院當成提款機，透過舉辦大量活動、外包研究案消化預算，人權會1日表示，人權會依法執行職權，辦理人權相關業務，本於合理、合法、審慎原則，都是依照相關規定辦理執行各項計畫。

媒體報導，國家人權委員會定位模糊，設在監察院之下，除了預算外不受立法院監督，更與監察委員的權力界線不清，既不是行政單位，也不像研究單位，彷彿三不管地帶、四不像單位。

報導還指，人權會過去不僅被監察院當提款機，還得靠舉辦大量活動、外包多項研究案來消化預算，即使如此，今年還是大增2000萬預算，讓人權會的預算使用方式淪為撒幣作秀大賽。

對此，國家人權委員會發布新聞稿指出，人權會依法執行職權，辦理人權相關業務，本於合理、合法、審慎的原則，都是依照相關規定辦理執行各項計畫，編列的預算金額經過立法院審核通過，並無報載的不實說法。

國家人權委員會說明，人權會成立至今2周年，持續辦理多項人權議題，發表5項人權公約獨立評估意見、出席6場憲法法庭，啟動2件人權侵害事件系統性訪查研究案等，更與國內外團體進行廣泛交流與合作，包括亞太地區國家人權機構論壇（APF），實質推動台灣人權業務。

國家人權委員會說，依據聯合國《巴黎原則》及人權會組織法規定，賦予推廣人權教育、普及人權理念的職責，人權會持續辦理攝影特展、海報設計競賽及人權年曆製作，意在強化、普及人權意識，以利教育現場、社區人權教育推廣應用，激發社會大眾對於人權相關議題的關注及討論。

國家人權委員會表示，為了持續辦理人權議題社會對話，人權會今天出席身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會及2022原住民族原權論壇。

國家人權委員會也說，人權會今年將持續推動人權各項業務，加強人權教育及交流，鼓勵社會大眾參與人權相關活動，提升各界對人權議題的認識，並且達成人權理念普及的目標。

另外，國家人權委員會說明，鑑於近年數位暴力事件頻傳，為落實兩公約所揭示的性別平等，人權會將與中華民國數位金融交易暨資料保護協會合作辦理「數位人權研討會」，防範網路上數位暴力對人權造成的侵害，以期降低網路霸凌事件，實現數位時代人權教育。