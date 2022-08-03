北京制裁反讓台海獲國際關注　外交學者推測對岸短期內「3動作」

記者羅婉庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，中國大陸祭出應對手段，而後續印太局勢發展引起國際高度關注。對此，政治大學外交學系教授兼系主任盧業中今（3）日接受《ETtoday東森新媒體》訪問時表示，北京短期內可能分別從軍事、經濟與外交方面，持續對我國加強施壓手段。





▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起國際高度關注。（圖／翻攝蔡英文臉書）

首先，盧業中認為，裴洛西的訪台對台灣有正面助益，包括增加國際能見度及增進美台關係，至於北京方面行動及後續情勢影響分為兩個層面，包括中共短期內實施軍事、經濟及外交上的實際壓力及對美中關係的影響。

針對中共短期內對台施壓，在軍事行動方面，盧業中表示，北京已經宣布將於8月4日至7日舉行軍事演習及實彈射擊，不放棄強制外交的做法，雖美國尚未正式對此進行表態，但在國際間包括日本及其他周邊都已經表達相當關切。

盧業中表示，北京方面舉動固然滿足內部民族主義的聲浪，但無可避免的，就是國際之間更加關注台海和平問題，也使得台海問題進一步的國際化， 這可能跟對岸原本的設想有所出入。

在經濟方面影響上，盧業中指出， 北京可能持續針對我國農產品進行杯葛， 不過這些壓力在裴洛西訪台之前就已經存在，因此整體效果對於台灣人民的影響，可能也不如北京原本預期的高。

在外交部分，盧業中分析， 針對台灣目前擁有的15個邦交國，北京可能將在20大之前，或是11月8日美國期中選舉、11月26日台灣九合一大選，這三個時間點之前，陸續影響我國之邦交國。雖北京明言其目的在於懲罰台獨份子，但在外交層次上，若北京持續挖我國邦交國，台灣民眾將會對北京更加反感，對於大陸的目的也會造成反效果。

第二個層面為對美國影響的部分，盧業中表示，大陸曾經在2021年1月份針對川普時期的政府官員進行個人制裁， 後續是否可能將裴洛西列入制裁的名單， 是值得觀察的，換句話說，等同美中衝突將會再升高。

盧業中進一步說明，由於北京於2021的制裁名單皆為離任官員，但裴洛西是現在眾議院議長，且至明年1月新任參議員就任之前，裴洛西都會是美國第三號人物，若遭到制裁，對於中美關係將產生重大影響，也具象徵意義。