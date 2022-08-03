學者王智盛：美中鬥而不破　裴洛西訪台促台美走向「準官方化」

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，此行是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。國防研究專家、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，美中關係維持「鬥而不破」的格局，也不脫拜習會所設定的競爭、合作、對抗框架，而台美關係因此走向「準官方化」，可望促使未來官員互訪更密切。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台。（圖／總統府提供）

王智盛今天接受《ETtoday東森新聞雲》訪問表示，裴洛西此次率團訪問台灣，儘管北京事前高調嗆聲，想方設法阻止裴洛西來台，但是裴洛西仍舊光明正大的來台灣，顯示美中關係維持「鬥而不破」的格局，有軍事施壓但不衝突，持續保持緊繃的壓力，且美方也不會改變7月28日「拜習會」所設立的競爭、合作、對抗框架，未來可以觀察美方對於台海是否將有更多軍事協助。

至於中國在裴洛西抵台後，立即宣布4日至7日在台灣周邊6個地點「實彈」軍演，是否會造成擦槍走火？王智盛表示，北京的軍事演習就是「擦槍」，這次軍演的地點已經入侵到台灣的領空和領海，在國際法上就是戰爭行為，不過，「擦槍在擦，是否走火要看北京如何自我克制，台灣絕對不會挑釁，但是在領空，走火與否是取決於北京，後果要由北京自負」。他直言，可能會有不可預期的衝突，但是相信北京不會希望走火，何況中國國家主席習近平面臨20大在即的壓力，要有軍事表態，但不能有衝突，以北京目前的力量，也無法面對全世界的壓力。

對於台美關係，王智盛分析，裴洛西作為「美國政壇第三號人物」，她的來訪不僅彰顯台美關係堅若磐石，不受中國恫嚇影響，亦可促使未來台美官員更密切地互訪，台美關係將持續深化，並獲得更大、更開展的空間，走得更遠、更深、更堅固，甚至可進一步走向「準官方化」。

另對於兩岸關係，王智盛表示，儘管北京此次針對裴洛西來台，以軍事反制、經濟反制來制裁台灣，不過對台灣內部影響是小的，恐怕回應中國內部的壓力還大於對台灣的實質影響。他表示，兩岸情勢本來就高度緊繃，看到台灣低調、務實、維持現狀、不挑釁，北京只會選擇更緊繃、不會真正衝撞。