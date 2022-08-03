北鎖海空航道、西跨海峽中線　解放軍4天軍演「試探」圍島封鎖能力　

▲台海周邊出場頻率最高的解放軍殲-16戰機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西正式抵達台灣，展開不到24校時的旋風式訪問行程，對此，解放軍隨即宣布在4日至7日舉行為期4天的「軍事行動」，劃定台灣周邊海域6個特定區域，組織海空實彈射擊。

▲解放軍4至7日在台灣周邊進行聯合軍事行動。（圖／翻攝人民日報海外網）

相較於1996年台海危機時的解放軍軍演區域，這次劃定的6大行動區域範圍更大，其中的戰略概念也不同，透過大陸《人民日報海外網》一張演習區域圖可見端倪。

從台灣北部方向來看，圖中A2及A3區域恰巧扼住北部城市海空進出航道；A1區域則是跨過台灣海峽中線，宣示意味濃厚；南方的A6區域一角伸進台灣12海里處，最近僅距離恆春半島9海里；同樣位於南方的A5區域則是掐住台灣與菲律賓之間的巴士海峽航道；東面的A4區域位於日本石垣島附近，和A3區域成犄角之勢，有阻擋東面美日等國機艦之意。

從6大行動區域分布位置可以發現，台灣四面呈現被包圍之勢，3天的軍事行動期間，海空運輸勢必受到一定程度的影響。此外，與1996年解放軍演習區域相比，這次的軍事行動更加接近台灣本土，還增加了對台灣東部海域的「常導」火力試射，軍事威懾力道更甚以往。

▲解放軍海軍055型導彈驅逐艦拉薩艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦。（圖／大陸國防部）

大陸一位匿名的軍事專家分析，此次勢必包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力，值得注意的是，此次演習勢必要跨越所謂的「海峽中線」，跨過對岸「心理上的一道防線」。

這位專家進一步分析稱，此次演習將是一次新的開始，「今後解放軍在台海的演習將不會再有區域限制，可以常常在台當局家門口搞，未來還會進一步壓縮台當局空間，不排除距離台灣島的海岸線越來越近，直至登島。」