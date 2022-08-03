解放軍軍演跨海峽中線　陸專家：外界忽略已展現最大限度克制

▲解放軍東部戰區調動部隊準備在台灣周邊進行軍事行動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3）日離台後，解放軍隨即在台灣周邊劃定的6個區域展開為期4天的聯合軍事行動。大陸部分軍事專家認為，這是警告美國與台灣當局分裂領土的震懾，也有專家強調，「此次解放軍發佈的信息中，非常可能被外界忽略的一點是最大限度的克制，以確保地區和平穩定。」

▲解放軍4至7日在台灣周邊進行聯合軍事行動。（圖／翻攝人民日報海外網）

大規模軍事行動展開前，東部戰區發言人施毅指出，8月2日晚開始，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

▲解放軍東部戰區戰機起降。（圖／CFP）

對此，大陸匿名軍事專家表示，此次演習勢必包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力，「此次演習勢必要跨越所謂的海峽中線，此前大陸從來不承認所謂的海峽中線，毫無疑問這只是對岸心理上的一道防線，此次演習將是一次新的開始，今後解放軍在台海的演習將不會再有區域限制，可以常常在台當局家門口搞。」

該名專家分析，解放軍或可使用戰術導彈（不帶戰鬥部）攻擊台島近海等敏感區域目標，並宣佈精準命中目標，「這是具有政治意義的軍事行動，以此警告美國和 台獨勢力，不要勾連在一起。」

該名專家強調，發射導彈是一種非接觸性的軍事行動，具備極大的震懾力，將對台獨勢力造成心理上的巨大恐慌，「解放軍也用行動再次表明，堅持和平統一、一國兩制的方針政策沒有變，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」

▲解放軍東部戰區軍車移防。（圖／CFP）

大陸海軍研究院研究員張軍社則認為，此次軍事行動也將有力展示解放軍強大的聯合作戰能力和精確打擊能力，表明解放軍有決心、有能力捍衛國家主權、安全和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。

另一名分析人士表示，從解放軍發布的資訊可以發現，其中非常可能被外界忽略的一點是「最大限度的克制」，以確保地區和平穩定，「解放軍划定演習區域有雙重考慮，首先要確保演習區域內的中外船舶可以離開，以確保演習區域內實彈射擊不傷及平民；其次，中方此次演習目標明確，就是針對台獨和域外干涉勢力。」