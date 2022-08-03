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富貴險中求！疫情害傳播妹沒人叫　經紀公司改行討債下場出爐

▲▼他公司牆上掛「富貴險中求」專討收不回的爛帳，10人暴力集團栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蔡男開設的經紀公司涉嫌暴力討債被警方破獲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓男子原本經營經紀公司，去年受疫情影響，旗下傳播妹的生意大受影響，蔡男竟改做討債工作，率領旗下10個小弟在高雄新興，三民、鳳山暴力討債，但因手段殘暴，警方獲報後在去年將整個公司抄掉，檢方偵辦後，今依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪起訴。

▲▼暴力討債集團狼狽栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蔡男公司內有掛「富貴險中求」字樣掛畫，也在嫌犯臉書找到有關討債的相關貼文。（圖／記者賴文萱翻攝）

起訴指出，蔡姓男子（24歲）在高雄市新興區八德二路某民宅設立「經紀公司」為旗下成員活動據點，活動區域主要在高雄市新興、三民、仁武、鳳山等地區，原本公司以仲介傳播妹為主業，但去年受疫情影響，八大行業受到衝擊，蔡男的公司生意大受影響，蔡男只好另謀出路，改行兼做討債的工作。

有一名30歲男子去年9月間因租車車禍要賠1萬5000元，認為金額太多拒付，對方委託蔡男討債，蔡涉嫌夥同手下將人押到公司凌虐毆打4小時，後來付錢才被釋放；另名何姓男子當朋友保證人，朋友5萬元未還，去年10月初蔡男找上何男強押至公司毆打，還持折疊刀劃傷背部一刀，也是付錢才能走人。

檢、警獲報展開追查，在去年10月14日持搜索票及拘票兵分多路，至高雄市三民區及新興區等處，將檢肅治平對象蔡男及共犯潘男（29歲）等共計10人拘提到案，共計查扣空氣鎮暴長槍1支、球棒6支、借款人借據資料59份、刀械6枝、BMW權利進口車1輛，現金22萬8300元等證物。

全案移送後，檢方今（3）日偵結，依恐嚇取財、妨害自由、妨害秩序等罪嫌，將蔡等10人提起公訴。

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