討8萬元「一刀穿心」奪命　狠債主逃殺人罪！仍吞13年重刑

▲張華邦（中）催討8萬元債務，涉持刀刺傷債務人致死。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

在新北擺攤賣海鮮的男子張華邦，自稱借8萬元給1名廚師遭賴帳，今年（2022年）清晨在街頭巧遇對方，雙方為債務爆發口角，張男的幫手吳宗哲從旁抓住廚師踹踢，張男持刀揮舞，1刀刺進被害人左胸傷及心肺，被害人送醫不治，張男2人均否認意圖殺人，台北地院今依共同傷害致死罪，判張男13年徒刑、吳男10年6月徒刑，可上訴。

本案檢方起訴殺人罪嫌，認為張男不僅帶刀行兇，且事前曾傳訊息給被害人揚言「你嫌你的腦袋瓜機掰沒有開花過，我等等會讓你開花啦」等語，代表心存殺人犯意。

法官審理認為，張男雖帶刀隨身並找吳男助陣，仍先跟被害人理論債務、互嗆三字經才動手，但沒攻擊頭頸要害，被害人左胸致命刀傷走勢顯示，應為張男持刀揮舞加上被害人左右閃躲，在混亂中造成，張男見被害人受傷就離開，沒繼續追殺，何況雙方債務僅8萬元，應無殺人動機。

至於吳男抗辯僅幫張男把被害人拉下車，以為張男只是要嚇唬對方，沒想到張男真的會刺下去，因此否認共犯殺人或傷害致死罪嫌。法官指吳男明知張男帶刀要教訓被害人，並幫忙控制被害人還踹踢被害人，可見共謀傷害犯行並應承擔造成被害人死亡的刑責。

本案發生於今年3月15日，張華邦（26歲）不滿被害人（33歲）欠他8萬元一直賴帳，聽說對方要去北市1間車體鍍膜店家，張男當天凌晨2點多臨時找吳男（35歲）助陣，開車趕去堵人但撲空，一直等到當天上午5點多離開，卻在北市中山區林森北路巧遇騎機車的被害人，等對方在人行道停好車，張男2人上前理論。

被害人反批張男利息算太高，2人互嗆三字經，張男拿出預藏的1把折疊刀揮舞作勢，吳男從旁將被害人從機車拉下來，3人拉扯中，張男從上往下朝被害人左胸刺進1刀，被害人雙手摀胸低頭察看，張男也感覺自己刺到對方，趕緊罷手叫吳男一起離開。

被害人蹣跚走向附近檳榔攤求救，店員幫他叫救護車，但送到醫院前就失去呼吸心跳，急救到當天上午7點多宣告不治，死因是心臟與左肺遭刀刃穿刺傷所致。張男2人當天就被循線查獲到案，檢方訊後向法院聲請羈押禁見2人獲准。