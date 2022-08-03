裴洛西訪台若真引戰　沈富雄：美國一舉動台灣就完蛋

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，大陸方面隨即採取一系列軍事行動，引發台海局勢緊張。前民進黨立委沈富雄認為，兩岸這回絕對不會發生戰事，不過美國現在認為大陸強大了，如果退到第二島鏈打，「台灣就完蛋了」，因為台灣就在第二島鏈的前方。

沈富雄說，裴洛西來台，就算美國故意挑釁，大陸也絕對不會主動打仗，首先大陸雖然比以前強大，但真的在第一島鏈打起來，自己也沒有打贏的把握，而且如果真的打起來，戰火還會在自家家門口；最後，大陸想拿下台灣，但打仗會把台灣推更遠，大陸沒那麼笨。

沈富雄表示，對大陸來說，面子一定要有的，裴洛西訪台如果不表演一下，未來美國得寸進尺怎麼辦？所以一定要防患未然，制敵於先，但一個月後，這就是一場浪費人力、物力勞民傷財的表演，只是大陸還是會懲罰台灣，但不是軍事上面的痛。

裴洛西來台於3日展開行程，6點先赴AIT與台積電視訊會議後，8點50分便至立法院拜會，以一身白色西裝配上水藍上衣亮相，相當吸睛。裴洛西表示，被稱「台灣的朋友」是非常好的讚美，此次出訪的三大目的包括「安全、經濟、治理」，並謝謝台灣的友誼，也希望台灣受到世界肯定。

裴洛西立法院行程結束後，10點30分將至總統府會晤總統蔡英文，10點53分將有媒體記者會，而12點20分則在台北賓館午宴，，國安會秘書長、國防部長、國安局長等首長也將出席，下午2點則到景美人權文化園區，並於5點離台。