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對台獨終身追責！　國台辦再發聲：勿低估陸「捍衛主權的能力」

▲▼ 國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／北京報導

美國眾院議長裴洛西2日晚抵達，引發大陸當局強烈不滿。國台辦今（3）早再發表談話，稱凡是以身試法的台獨頑固分子，「我們將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

國台辦今早發表「受权就依法惩治『台独』顽固分子发表谈话」，內容指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患；極少數「台獨」頑固分子大肆進行「台獨」分裂活動，甘當外部反華勢力馬前卒，處心積慮製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，其「台獨」分裂言行公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，必須依法予以嚴懲。

國台辦接著表示，國家追究「台獨」頑固分子刑事責任具有明確的法律依據；憲法明確規定，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分；反分裂國家法、國家安全法明確規定，中國的主權和領土完整不容分割，維護國家主權、統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務，任何個人和組織不履行法定義務或者從事危害國家安全活動的，依法追究法律責任。

國台辦指出，刑法明確規定，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，以分裂國家罪定罪處罰;煽動分裂國家、破壞國家統一的，以煽動分裂國家罪定罪處罰;與外國機構、組織、個人相勾結實施上述罪行的，依法從重處罰。

國台辦強調，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，「我們將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

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