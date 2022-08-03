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不斷更新／裴洛西訪台掀全球熱議　海外反應一次看！這幾國急跳腳

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團抵台，並於3日上午於總統府與蔡英文會晤。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，成為睽違25年來訪台的最高層級美方政要。北京方面除了對台禁止部分商品進出口外，更將在「包圍台灣」的6個周邊海域舉行軍演。對於引發台海緊張升級，巴基斯坦、俄羅斯與北韓紛紛發聲挺中，以下由《ETtoday新聞雲》為您一次統整面對裴洛西訪台的國際反應。

【13:57】烏克蘭

烏克蘭也關注密切關注美中台緊張局勢，官媒《烏克蘭國家通訊社》報導提到，許多台灣民眾前往機場及飯店表達支持，其中許多人穿著印有烏克蘭符號及國旗顏色的衣服或口罩，且儘管中國提出抗議，裴洛西仍訪問台灣，會見總統蔡英文與高階官員。

【13:08】又一架運輸機接近台灣

裴洛西2日晚間搭乘呼號SPAR19的波音C-40C運輸機抵台，而另一架呼號SPAR20的美軍運輸機也在當地時間3日上午7時26分自馬來西亞蘇丹阿都阿兹沙機場起飛，避開南海及中國飛行情報區，正朝菲律賓薩馬島東北方飛行，目的地目前不明，但與裴洛西專機「飛往台灣的路線」幾乎相同。

【12:48】越南

越南外交部聲明，越南在台海方面一貫堅持「一個中國」原則。發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）回覆提問時表示，越南盼「有關各方保持克制」，避免該地區的緊張局勢升級。

【12:40】巴基斯坦

巴基斯坦外交部2日在一份聲明中重申「一個中國」政策，並將「堅定支持中國的主權與領土完整」。聲明提到，巴基斯坦對台海局勢的變化深感關切，這將嚴重影響地區和平與穩定，「世界不堪再承受一場對於全球和平、安全與經濟產生負面影響的危機。」

【11:54】日本

裴洛西訪台後，共軍宣布於4至7日在台灣周邊海域進行軍演，實彈射擊範圍劃到了日本專屬經濟海域（EEZ）。對此，日本已向中國表達強烈擔憂。內閣官房長官松野博一表示，「對於中國所發表的一連串軍事行動，（我方）表達高度擔憂。我方再次強烈呼籲，應以和平手段解決兩岸問題」。

據信，日本政府正在積極安排裴洛西與岸田文雄於5日舉行會談。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲裴洛西訪台行程緊湊，3日拜會立法院後前往總統府，下午則將到訪景美國家人權博物館。（圖／路透）

【11:52】聯合國

聯合國祕書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）2日在例行記者會上被問到，關於裴洛西訪台引發緊張局勢有何評論。他回應，聯合國在這個問題上的政策，將遵循1971年的聯合國大會第2758號決議。當年，中華人民共和國便是依此決議取代中華民國在聯合國的席位。

【11:01】南韓

談及裴洛西訪台，南韓總統辦公室認為，維持和平相當重要。南韓府方人士指出，「透過對話與合作穩定區域和平穩定相當重要。在如此基調下，我國（南韓）政府將秉持著，與區域內當局者針對諸多議題維持緊密溝通之立場。」此外，南韓總統辦公室也透露，總統尹錫悅目前尚無接見裴洛西的計畫。

【09:21】北韓

北韓繼俄羅斯之後，發聲挺中國立場，認為裴洛西在中國多次表明堅決反對訪台後仍執意降落松山機場，從而引發國際社會極大擔憂，表露了「美國無恥干涉中國內政的行徑」。

【08:46】德國

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）1日批評中國武嚇台灣，表示不接受大國侵略小國，「我們無法接受一個比較大的國家，違反國際法侵略比較小的鄰居，這也適用於中國。」她說，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動的血腥戰爭，國際社會有必要清楚表明不接受這樣的行為。

【06:38】美國26名參議員

美國參院共和黨領袖麥康奈等26名共和黨員今天發出聯合聲明，支持裴洛西訪問台灣。他們表示，過去數十年來，一直都有美國國會議員造訪台灣，包括前眾議院議長，「這趟旅行符合美國致力遵循的『一中』政策，我們現在也致力遵循台灣關係法所有部分，且程度更勝以往。」

【2日19:01】俄羅斯

發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）2日警告美國，眾議院議長裴洛西如果訪問台灣，就純粹只是挑釁，將使其與中國發生衝突，引發區域內的情勢緊張。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）也指責華盛頓正在「破壞」世界穩定，裴洛西訪台是明顯挑釁，稱美國將為損害中國主權與安全利益付出代價

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