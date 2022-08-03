裴洛西堅持來台！　投書《華郵》曝原因：為實現43年前承諾

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，為25年來首位訪台的美國眾議院議長。裴洛西落地後，華盛頓郵報刊登裴洛西投書《為何我要率領代表團訪問台灣》，透露率團訪問台灣，是要實現43年前對民主的承諾，並重申台灣及所有民主政體的自由，必須獲得尊重。

▲裴洛西抵台。（圖／外交部，下同）

裴洛西文中指出，大約在43年前， 美國國會以壓倒性多數通過《台灣關係法》，並獲得卡特總統的簽署，成為美國在亞太地區外交政策的最重要的基礎，「該法是美國對民主台灣的承諾，之後成為與台灣發展成關鍵的經濟與外交夥伴關係的框架，也建立起根植於共同利益和價值觀：自決和自治、民主和自由、人性尊嚴和普世人權。」

裴洛西表示，該法案也宣誓美國支持台灣的防禦安全「不同意任何非和平的方式，決定台灣的未來。」、「今天，美國必須牢記這一誓言。我們必須支持台灣」裴洛西認為台灣是一個有韌性的島嶼，有不錯的治理模式，從對COVID-19的因應可以得知。

同時，裴洛西也認為台灣是和平、安全和經濟活力的領先者「具有令世界羨慕的企業家精神、創新文化和技術實力。」不過，她也提到台海關係，在總統蔡英文、的領導下緊張局勢急遽加劇，「美國國防部也得出結論，中共可能攻打台灣。」

裴洛西：「美國國會代表團的這場訪問行程，就是美國的明確的聲明『美國與我們的民主夥伴台灣站在一起，捍衛自由。』」、「我們的訪問行程，並不與長期奉行的一中國政策相抵觸，該政策以1979年《台灣關係法》、美中聯合公報和六項保證為指導。美國仍然堅持反對單方面企圖改變現狀。」

裴洛西強調「訪團是重申對台灣自由開放的支持，以及促進雙邊利益，此時兩國的團結比任何時候都重要。」、「此趟前往台灣，我們兌現了民主承諾，即重申尊重台灣，以及所有民主國家的自由。」