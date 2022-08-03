裴洛西訪台對岸千萬人追看　陸官媒全程直播「把台灣全摸透？」

記者任以芳／台北-北京報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）晚間已抵台，成為全球焦點。不只台灣民眾關注，大陸中國網從晚上開始直播，各大知名社交平台騰訊、百度、bilibili陸續跟進裴洛西航班動態資訊。住在北京顏先生向《東森新媒體ETtoday》記者提供直播訊息，截至目前平均觀看人數衝上480萬＋以上，當裴洛西航班降落前，地圖資訊清楚到台北市立美術館、行天宮、大直明水路、松山機場一帶地圖清清楚楚。



裴洛西「亞洲行」今晚抵台，全球都在追Flightradar24網頁雷達，航班SPAR19目的地顯示飛往台北。根據航班資訊，裴洛西已於晚間10點43分抵達松山機場。同一時間，對岸大陸民眾也高度裴洛西動向，但受限「網管」無法看到Flightradar24，裴洛西訪台航班軌跡全程由中國網直播。

▲大陸官媒全程直播裴洛西航班 。（圖／北京顏先生提供）

北京顏先生向《東森新媒體ETtoday》記者提供影片顯示，大陸官媒中國網今晚（2日）直播標題是「今日關注」，「實時關注SPAR19航班動態」。清楚可見裴洛西航班從宜蘭線進入桃園方向，再轉往新北市上空，最後飛往台北市，地圖資訊一路顯示航班路線。

大約五分鐘後，裴洛西航班即將降落松山機場，大陸直播資訊把沿路細節全程透明直播，行經五股區、三重區，越過基隆河，還看到行天宮地標，台北市美術館，大直，細到連附近明水路、樂群一路都清楚可見，直到裴洛西班機飛進松山機場地標。

顏先生說，「當裴洛西航班進入台灣時，bilibili觀看人數一下子暴增，超過480萬＋以上，真的很誇張！」另外，也有不少大陸網友說，透過這次直播第一次認識台北市，感覺大陸幾乎把台灣摸透透，尤其松山機場附近許多軍事重地。

▲大陸官媒全程直播裴洛西航班，許多大陸網友第一次認識台北。（圖／北京顏先生提供）

這次中國網全程動態直播裴洛西航班路線，許多大陸網友十分好奇，到底是如何掌握台灣地理位置，還能直播繁體版本，不只重要地標、路名，像是連「鴨鴨公園」、「水碓觀景公園」、「大安森林公園」等地標都有顯示。

據了解，大陸中國網從晚上八點後開始直播，各大知名社交平台騰訊、百度、微博熱搜、bilibili陸續跟進裴洛西航班動態資訊，所有平台觀看人數不斷突破累加，預估今晚至少有上千萬大陸民眾跟著台灣人同時關注這台「紅色飛機」飛進松山機場。

實際觀察大陸網路風向，自從裴洛西傳出訪台後，許多大陸網友天天留意她的動態，加上大陸官方強硬態度，讓大陸百姓認為台海是不是有可能發生衝突。

截至目前，大陸官方陸續釋出強硬表態，包括在台灣周邊軍演等措施，裴洛西訪台之旅，恐怕只會為台海增添難以預料的變數。