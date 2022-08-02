低薪是國恥！交部核定台鐵月薪3萬以下員工　8月起最高加薪21.3%

▲台鐵低薪員工8月起加薪。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵部分員工薪資僅2.6萬，工會爭取加薪，台鐵今(8/2)宣布，交通部已核定台鐵局針對固定月薪低於3萬元以下低薪員工薪資調整方案，追溯自111年8月1日開始施行，調薪幅度約11.4％至21.3％，1,138人受惠。

台鐵表示，此次薪資調整，適用對象包括服務佐理、餐旅服務總所自僱人員、各項重大工程自辦工費進用契約工與職務代理人、約僱2職等進用之職務代理人，人數合計約1,138人，調薪幅度約11.4％至21.3％，「調整後台鐵員工將無月薪低於3萬元以下情況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台鐵公告，台鐵局自行招考基層員工經本次薪資調整後，每月固定薪資服務佐理30,040元至31,890元、服務員30,500元至38,810元、營運員32,890元至47,050元、營運專員37,950元至55,500元、餐旅服務總所自僱人員30,256元至55,000元、各項重大工程自辦工費進用之契約工與職務代理人30,630元至50,700元、約僱職務代理人31,680元至39,956元。

此外，台鐵局以鐵路特考進用之資位人員，佐級人員每月固定薪資37,320元至58,280元，員級人員39,730元至65,410元，高員級人員47,730元至79,020元。

台鐵表示，台鐵局依不同業別及從事職務屬性，分別發給獎金、津貼、費用等非固定性給與共16項，例如擔任危險職務者再加給危險職務津貼、輪值夜班加給夜點費，員工實領薪資多較固定薪資為高。

台鐵局強調，台鐵局重視員工待遇福利，本次優先調整改善基層員工薪資，另針對關鍵職務加給方案，將持續與台鐵工會積極研議協商尋求共識。在確保營運安全、提升經營效能下，全體員工共同努力為社會大眾提供最優質的公共運輸服務。