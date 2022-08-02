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社會 社會焦點 保障人權

公布陳沂門號挨告！雞排妹出庭快閃「頭撞相機」：開條件願和解

記者黃哲民／台北報導

網紅陳沂與雞排妹去年（2021年）5月深夜爆發直播大戰，雙方同框互嗆，雞排妹之後在臉書用2篇PO文，分別公布陳沂手機門號前4碼與後6碼，經陳沂提告，台北地檢署日前依涉犯《個人資料保護法》罪嫌起訴雞排妹，台北地院今首度開庭，雞排妹否認犯罪，但強調：「只要陳小姐不再騷擾我，我可以認罪我沒做的事！」法官諭知全案再擇期開庭。

▲▼雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

今開庭前，眾多媒體在法院包圍守候，雞排妹跟助理在雨中與媒體僵持10多分鐘，不肯受訪，還在法院大門外20多公尺處，故意攔搭計程車企圖聲東擊西，最後因開庭時間已到，她快步進入法院趕赴法庭途中，後腦遭單眼相機鏡頭敲到，忍不住摀頭輕呼一聲。

▲▼雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，到台北地院出庭，後腦疑遭相機鏡頭敲到。（圖／記者黃哲民攝）

雞排妹出庭表示，陳沂用各種羞辱言語騷擾她逾半年、跟粉絲霸凌她，「今天這麼多媒體大駕光臨（旁聽），這次官司就是陳小姐想利用我上媒體、上新聞，想擁有她本來沒有的媒體價值，卻浪費司法資源」。

雞排妹說，她不認罪，她不像陳沂那樣在直播中完整唸出他的手機門號，她所PO的2篇不相干貼文，被人用來做連結，也不是她所為，她無法干涉、更不必承擔一般人將不同貼文「得出想要的答案（指拼湊出陳沂手機門號）」的責任。雞排妹重申有意願和解，甚至「只要陳小姐不再騷擾我，我可以認罪我沒做的事！」

▲▼雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂上個月（7月）24日宣布確診新冠肺炎，今委託律師代為出庭，律師指稱，雞排妹公布陳沂的手機完整門號，因陳沂只有使用這個門號，至今仍收到不明人士打電話或傳LINE訊息騷擾，造成嚴重困擾，雞排妹卻在法庭上否認犯行、推諉卸責，律師請求依法判決，並表明陳沂「沒有調解意願」。

雞排妹開完庭和助理繼續坐在法庭裡躲避媒體，直到助理安排好接應車輛，才快步離開，對於案情與記者發問都不發一語，僅2度提醒快滑倒或被她的助理用傘打到的記者「小心！小心！」

本案源於陳沂去年（2021年）5月8日在臉書PO文，嘲諷雞排妹（原名鄭家純，已改名鄭采勻）委任的律師涉及刑案，陳沂狠酸「黑菊姊正家純真的很懂找律師欸」，並Tag鄭家純粉專，雞排妹PO文反擊明明有彼此的LINE帳號可私訊，為何要用蹭流量的方式，並直播打電話給陳沂，但都被拒接還被陳沂截圖嘲笑「鄭家純像恐怖情人」。

雙姝隔天（9日）凌晨開臉書直播同框互嗆，交鋒激烈，被圍觀吃瓜的網友戲稱「三斤雞排」大戰（陳沂的「沂」常被網友拆解虧她「三斤」），雞排妹不滿自己的手機門號被陳沂當眾故意念出來，她也唸出陳沂的手機門號部分數字，陳沂尖叫打斷。

雞排妹結束直播後，當晚在臉書第1篇PO文寫出陳沂手機門號前4碼，接著在第2篇PO文指稱陳沂「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」，內文以1張咖啡色卡搭配「色號」，寫出6個數字，網友立刻聯想這是陳沂手機門號。陳沂不服，怒告雞排妹涉犯《個資法》，北檢查明確有網友看到雞排妹貼文，將號碼拿去申辦會員，害陳沂莫名收到會員認證簡訊，今年6月起訴雞排妹。

雞排妹另案向士林地檢署反告陳沂同樣涉犯《個資法》，檢方認為雞排妹先前就曾在臉書公布自己手機門號，無證據顯示她因陳沂的公布舉動而受到損害，據此將陳沂不起訴，雞排妹聲請再議後，高檢署已發回士檢重新偵辦中。

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