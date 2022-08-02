被控論文抄襲部屬報告　許淑華搬小戴論文喊冤：已請母校調查

▲南投縣長參選人蔡培慧指控藍營對手許淑華，涉以權勢壓迫前南投市公所部屬提供研究報告，供其論文抄襲。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

前新竹市長林智堅深陷論文抄襲疑雲，引發藍綠互揭對手陣營參選人違反學術倫理。綠營南投縣長參選人蔡培慧今指控藍軍對手立委許淑華，疑於南投市長任內，以權勢壓迫基層人員提供研究資料，以「五鬼搬運」方式，剪貼複製進自己的論文；許淑華則反批民進黨為「救堅」而啟動無差別的潑墨攻擊，強調已主動請母校逢甲大學調查比對，有需要亦會出席說明。

媒體披露，許淑華的碩士論文涉抄襲前南投市公所員工謝百傑南投縣政府計畫處「研究報告」，蔡培慧今天上午由集集鎮長陳紀衡、縣議員廖梓佑等人陪同召開記者會，要求許淑華應儘速出面，為自己的論文研究辯護說明

蔡培慧舉出資料指出，謝百傑是於2009年1月發表南投縣政府研究報告，當年許淑華為南投市長，5月自逢甲經營管理碩士在職專班口試通過畢業，但其碩論前三章與謝的研究報告，分別有高達52%、71%、45%相似度，後面章節也都超過20%上限，顯為剪接拼貼、複製貼上而成，質疑許淑華是否以市長身分和掌握升級及考績懲處權力等從屬關係，要求公務員提供研究報告做為論文內容。

蔡培慧也表示，謝百傑的研究報告為當時南投縣政府計畫處提供獎金、鼓勵公務人員投稿，縣府計畫處針對研究報告使用部分回應，只要是縣府及鄉鎮市公所公務員有相關學術著作，可掛網公開，但僅供他人覧閲，「不做其他用途」，呼籲具有該研究報告著作所有權的縣府，主動積極調查許淑華的疑似侵權行為，並痛批許為台灣的學術論文立下最差的榜樣，也涉及公私不分、違法亂紀。

許淑華則立即在個人臉書粉專上PO文反擊，民進黨擔心桃園市長參選人林智堅的「雙論文門」及「新竹球場醜聞」無法止血、影響選情，就開始進行全國性的烏賊戰術、轉移焦點；而每逢選舉，不管他再三說明解釋，其論文仍屢被非具有學術專業之有心人士及媒體，質疑有抄襲等等違反學術誠信與倫理之行為。

▲許淑華於臉書出示公文，表示已自請碩士在職專班母校逢甲大學調查、比對其畢業論文。（圖／翻攝「許淑華」臉書粉專）

針對對手的質疑，許淑華反駁道：「林智堅的台大國發所碩士論文，就是研究自己2014年的選舉，而羽球天后戴資穎於6年前自北市大競技運動訓練所畢業的碩士論文《剖析世界頂尖羽球女單之優劣》，也是針對自己熟悉的環境及易取得的數據資料來撰寫，這在學術界相當正常。」

許淑華表示，要判斷論文有無造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓母校進行學術審查及比對，今天他已請逢甲大學依據學術倫理規範來調查及比對其論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，以及其論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文，「若學校通知我必須到場陳述，一定配合出席說明」。