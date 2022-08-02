籲美中快拆裴洛西引信！　費鴻泰憂：比1996台海危機更嚴重

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事，國民黨立法院黨團書記長李德維昨（1）日表示，美國在打台灣牌，台灣民眾不應該被牽連進去；而國民黨立委費鴻泰也指出，此事比1996年台海危機更加嚴肅，盼中美盡快想辦法拆掉這個引信，不要最後苦果由台灣來承擔。

外傳裴洛西將於今（2）日晚間10點20分抵達松山機場，並且夜宿君悅酒店，預計3日下午離開台灣。對此，行政院長蘇貞昌表示，「對任何貴賓、友我的議員，大家來訪，我們非常歡迎」；而大陸外交部則不斷警告「解放軍絕不會坐視不管」，強調裴洛西若赴台將導致嚴重後果。

至於國民黨以何種態度看待，李德維指出，國民黨對於國際友人來訪，抱持開放且正面的態度，可由於執政方為民進黨，「民進黨經常喜歡放火，然後由國民黨來救火，但這次國民黨不願意介入相關事情。」裴洛西訪台基本上是美國在打台灣牌，他不認同台灣民眾應被牽連。

李德維說，現在民進黨戰戰兢兢、相當尷尬，因為美國從白宮到國務院，甚至是國防部的態度都非常清楚；但與此同時，民進黨私底下還是很希望裴洛西能訪台灣，因為這有利於他們在台灣做大內宣，表達台美關係良好、美方支持民進黨、蔡英文與美方之交情。

提及中美關係，美國總統拜登、中國國家主席習近平28日通話約2小時17分鐘，費鴻泰表示，拜習通話過程中一定談到了很多事情，相信美中也希望在裴洛西訪台議題上能夠降溫，因為連拜登都已經史無前例喊話，美國軍方反對裴洛西訪台。

費鴻泰分析，裴洛西訪台一事自外媒曝光以來，包括蔡英文、外交部長吳釗燮皆不透露任何訊息，當中恐藏有玄機；考量到年底選戰，蔡政府也不一定想避免衝突，也很可能是美國有所要求，要求他們要低調。

費鴻泰強調，裴洛西訪台為1949年以來台海最大的危機，倘若處理不好，可能會面臨戰爭的狀況，況且現在很可能已經是戰爭的邊緣，此事件比1996年飛彈危機還要嚴肅，不可以掉以輕心看待。他呼籲，不論中國大陸或美國，都要盡快想辦法拆掉這個引信，畢竟這件事情是美中雙方造成的，不要最後苦果由台灣來承擔，這很不值得。