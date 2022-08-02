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裴洛西訪台「游錫堃提前解隔條件曝！」　台美議長明有望會面

▲▼立法院長游錫堃受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團展開亞洲行程，傳出將於今（2）日晚間抵達台灣，並規劃於3日拜會立法院，然而立法院長游錫堃7月29日新冠確診，目前在加強型集中檢疫所隔離當中，台美議長是否能碰面？根據指揮中心最新防疫規定，隔離治療非重症確診個案符合2規定可以提前解隔，很可能就是解套方式。不過，指揮中心方面強調，對於國際外賓來訪並沒有進一步訊息。

▲▼裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

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▲裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店過夜；另規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

然而，日前游錫堃才率團出訪歐洲多國，7月29日返台抵達機場，並於30日確定機場採檢PCR結果為陽性，已經依照指揮中心防疫規定進行隔離相關工作，移動到加強型集中檢疫所。游錫堃自述症狀為喉嚨乾乾、有點痛，稍感不適，沒有發燒，已經視訊看診並服藥。

依據現行規範，一般非重症確診隔離必須7天才能解隔，然而裴洛西的立院行程，台美議長是否能碰面受到關注，有消息傳出，基於外交禮儀，指揮中心已經研擬解套方式，依據最新防疫規定可提前解隔。

指揮官王必勝受訪時給予兩點回應，第一、目前為止沒有接獲相關訊息，第二、一切都會依照防疫規定辦理；發言人莊人祥受訪則表示，國際外賓訪台，指揮中心並無沒有進一步訊息，所以沒有相關規劃。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件》，隔離治療之非重症確診個案，須同時符合下列第（一）和（二）項，始得解除隔離治療，並進行 7 天自主健康管理。

（一）無 COVID-19 相關症狀，或有症狀但退燒至少 1 天且症狀緩解，或有症狀但為其他病因所致。
（二）符合下列 2 款條件之一（快篩須由醫事人員執行，醫事人員得自行採檢）：
1. 距確診 24 小時以上追蹤兩次呼吸道檢體(間隔至少 24 小時)快篩陰性，或距發病日或採檢陽性日達 5 天(含)以上追蹤一次呼吸道檢體快篩陰性
2. 距發病日或採檢日已達 7 天(無須採檢)。

游錫堃29日採檢陽性確診，到今（2）日已經5天，依照規範可以適用間隔24小時的兩次快篩陰性，或者發病日達5天一次快篩陽性提前解。

▲▼5/31解隔條件放寬。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心最新嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件。（圖／指揮中心提供）

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