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快訊／北市再爆2本土BA.5「家人同事定序狀況」　指揮中心14:00說明

▲▼8/1中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/2）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨日公布國內再確認2例本土社區BA.5個案，為台北市30多歲男性與女性，2人無關連，研判社區感染可能性高，目前這2人同住家人與職場接觸者各有1人確診，相關定序結果預期記者會中說明。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，北部30多歲男已接種3劑疫苗，無半年內出國紀錄，7/24開始有發燒，自行就醫PCR陽性、Ct值21，後續定序為BA.5，調查其家人有1人陽性，仍在等待定序結果。不過初步瞭解家人於7/28，7/25曾開車載送個案就醫，可能被傳染，初步研判為社區感染。

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另北部30多歲女接種2劑疫苗，半年內無出國史，7/23出現發燒等症狀，當時快篩陰性，因症狀持續、7/24進行PCR陽性、Ct值19，後續定序為BA.5，同住家人6人檢驗均陰性，職場匡列接觸者有1人陽性，目前定序中。不過，羅一鈞也表示，該陽姓同事7/24有確診過，發病日接近，是否有關還有待定序結果。

根據指揮中心統計，本土BA.5個案13例，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。

▲▼8/1變異株個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲新增Omicron變異亞株個案說明。（圖／指揮中心提供）

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