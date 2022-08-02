新北城市外交攻防戰　山田摩衣：別拿過去成績單遮掩不及格

▲新北市議員參選人山田摩衣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近來質疑新北市城市外交成果不彰，新北市長侯友宜則分享與新加坡駐台代表葉偉傑交流的照片，雙方隔空較勁。不過，民進黨新北市議員參選人山田摩衣表示，新北需要聰明的城市外交，不是拿過去的成績單來遮掩不及格，她過去接待過許多外賓和使節，深知與國際朋友交流的重要性，新北市絕對有能力被國際看見。

山田摩衣表示，新北需要聰明的城市外交，不是拿過去的成績單來遮掩不及格，台灣必須珍惜每一個與國際交友的機會與形式，「城市外交」自然是一個重要的管道，也是促進區域之間進步發展的重要方式，但很不幸的，侯友宜擔任副市長、市長至今，似乎難以感受到新北市與國際交流的「實質成果」，12年只締結2座姊妹城市，是不爭的事實，放在任何標準中，不僅沒有60分，甚至是不及格的成績單。

山田摩衣指出，新北市升格後的12年，侯友宜都有參與，只增加2個姊妹市與友好城市，凸顯侯友宜眼界與格局的不足，新北市政府和國民黨議員候選人急著聲稱新北市共有49個姊妹城市，但仔細一看，又是一個「膨風」的例子。

山田摩衣表示，新北市的前身為台北縣，改制以前，鄉鎮市皆有與國際城市締結為姊妹城市的習慣，而隨著台北縣升格為新北市，這項傳統也漸漸走入歷史，可以明顯看到，46個姊妹城市中，「區級」的姊妹城市就高達39個，根本不是侯市府任內的成果，新北市政府拿過去的成績單遮掩現在的不及格。

山田摩衣指出，林佳龍點出新北市缺乏與日本交流的盲點，並提及台灣與日本應研擬新南向國家共同合作的可能性，這是一個有格局的思考與真正關心新北市發展的視野！這不是「親日」，而是友日的最佳展現。她舉例，過去她長年跟著 立法院長游錫堃，一起接待許多國外貴賓與使節，深知台灣與國際朋友交流的重要性，「台日友好」不是說說，而是多年來中央與民間共同去維繫的友誼，日本政府願意在疫情期間率先贈送台灣疫苗、與台灣業者購買石斑魚，絕非一朝一夕的台日友好就能達成。

山田摩衣表示，更重要的是，台灣的外交地位有其限制與困境，必須找到最真誠的朋友、有效率的促進合作，才是真正的聰明外交，新北市沒有與任何的日本城市簽訂市級的姊妹市，如同林佳龍所言，簡直匪夷所思，台日民眾的彼此有高度好感，文化與經濟上也有許多能夠交流的合作空間，尤其日本在東亞區域是最友台的國家之一，的確應該與日本繼續深化交往。

山田摩衣並指，在疫情過後的時刻，新北市還有許多重要的工作要推動，當然不僅僅與日本交好，同時也應該更加積極主動，成為城市交流的先鋒之一，進一步推動地方性質的交流與合作，新北市豐富的人文、經濟與文化特色，絕對有能力在國際舞台上被看見、被發現，願意面對問題、解決問題，這才是改變的勇氣。