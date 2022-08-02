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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諷蔣萬安「阻生叔叔」　吳思瑤：國民黨杯葛預算還想掠人之美

▲蔣萬安出席士林後援會成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／蔣萬安辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前宣稱，自己成功推動不孕症人工生殖補助，隨即遭到民進黨立委林靜儀、管碧玲等人打臉；民進黨台北市長參選人陳時中競辦總幹事吳思瑤今（2日）表示，蔣明明慢半拍還想掠人之美，是「助生叔叔」還是「阻生叔叔」？

吳思瑤今天透過臉書抨擊蔣萬安說，「蔣萬安是助生叔叔，還是阻生叔叔？」陳時中拿出具體紀錄，衛福部長任內，早在蔣萬安之前就倡議擴大不孕症補助的立委，至少就有7位，蔣萬安明明慢半拍還想要掠人之美，割稻搶收政策利多，好吧讓他自嗨也無所謂。

吳思瑤表示，但國民黨拒審行政院中央政府總預算，包含幼托津貼、不孕症補助￼都因此受阻，不能不算蔣萬安這一份；去年12月民進黨中央黨部婦女部針對「國民黨不要再擋婦幼預算」就曾公開呼籲，這樣的歷史紀錄，一定要讓台北市民看看。

對於綠營批評一事，蔣萬安競辦發言人洪孟楷日前諷刺，政策凡走過必留下痕跡，衛福部公布政策擴大補助政策，補助的對象從中低收入戶放寬至45歲以下不孕症夫妻，那是誰最具體提出？蔣萬安早在去年3月31日臨時提案，就已要求衛福部研議放寬不孕整補助至一般家庭，但要有排富條款。

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