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郁慕明涉「坑殺台商18億」手法曝！　一句話讓他們誤上賊船

郁慕明任新黨主席時，曾率團拜會對岸領導人胡錦濤，並揪團投資對岸房產。

▲郁慕明任新黨主席時，曾率團拜會對岸領導人胡錦濤，並揪團投資對岸房產。（圖／鏡週刊報導，下同）

圖、文／鏡週刊

提到郁慕明，新黨資深黨員C先生難掩滿腔怒火：「台灣人做生意沒有做到這種程度的，太離譜了！我對他提告就是要把事情弄清楚，總要有人負責、給交代！」

C先生告訴本刊，他因政治理念加入新黨，所以認識郁慕明，但早期雙方沒有互動，後來郁擔任黨主席，常會上門找他募款，二人才較為熟識。

新黨前主席郁慕明被黨員、台商指控吸金詐騙，分別在兩岸提告。

▲新黨前主席郁慕明被黨員、台商指控吸金詐騙，分別在兩岸提告。

C先生表示，2008年間，郁拿著「旺民長富公司」的簡報上門，說這家公司在對岸專做五味子這種中藥材，還說女婿任職的香港霸菱投資公司已入股15％，他也以新黨主席的身分入股1.5％，慫恿C先生參與投資。

「我勉為其難答應投資，郁慕明一開口就要人民幣500萬元（約新台幣2,200萬元），我當下拿不出那麼多錢，他要我先出一半，我便從中國上海的戶頭匯了人民幣250萬元給他，他則寫了一張字條給我，後來我又用美元匯了另一半到他指定的帳戶，這筆投資之後就沒有任何消息了。」C先生拿出印有「慕明用箋」以及郁親筆簽名、蓋章的字條，證明所言不虛。

新黨黨員C先生（圖）出面指控郁慕明利用黨主席身分，向黨員吸金詐騙。

▲新黨黨員C先生（圖）出面指控郁慕明利用黨主席身分，向黨員吸金詐騙。

隔年，郁慕明又找上C先生，原來，早在2005年，C先生就曾以新黨代表團成員的身分，與郁一起到對岸拜會當時的領導人胡景濤，然後又到東北拜訪遼寧省委書記李克強。

當時李克強表示，希望台灣協助東北發展，郁慕明就以此為藉口，向C先生表示，李希望他們到當地蓋一座名為「瀋撫新城」的社區，將台灣建設特色帶進大陸。

郁慕明以個人用箋（藍圈處）寫下字條，證明C先生有投資做五味子的生技公司。

▲郁慕明以個人用箋（藍圈處）寫下字條，證明C先生有投資做五味子的生技公司。

C先生告訴本刊，新黨的理念本來就是希望兩岸共榮，聽到郁慕明這麼說，他們共找12位台灣投資人，集資5,200萬美元（約新台幣15億6,000萬元），先在香港成立「香港樂活」公司，再以公司名義與另外二位各出400萬美元（約新台幣1億2,000萬元）的台商，在中國東北設立「撫順樂活」房地產開發公司。

「當時老郁堅持要當董事長，說自己在中國關係好，可以當門神，我們這些投資人因各有事業，實在沒辦法抽身，加上他長期擔任新黨主席，形象不錯，於是選擇信任他，沒想到竟然被他給騙了！」C先生憤怒地表示。


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