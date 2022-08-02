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台中平價生養加碼！育兒補助新舊制一次看

▲▼新舊補助,台中市政府,育兒。（圖／臺中市政府提供）

▲台中今年生育津貼由1萬元加碼至2萬元。（圖／臺中市政府提供，下同）

消費中心／綜合報導

懷孕生子是人生喜悅的事情，沈浸在新生兒到來的幸福，不少父母同時煩惱要付房貸、車貸，又要付奶粉錢，新手爸媽不用感到壓力山大，臺中市政府給你撐腰！今年8月起育兒補助全面加碼，生育津貼更由1萬元加碼至2萬元，補貼家長更有感！

為了照顧孩子，家庭支出增加，體貼父母照顧孩子的偉大，台中推「平價生養」減輕市民負擔，今年起生育津貼由1萬元加碼至2萬元，還提供寶寶0至2歲相關的托育照顧，「0-6歲國家一起養」政策再升級，包括「增加托育補助」、「就學費用再降低」，減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽更實質有感「托育費用支出降低，再生一個的意願真的會提高」。

臺中111、幸福大升級，8月起托育補助加碼，公托每月補助5,500元，送托準公共化托嬰中心、保母每月補助8,500元，育兒津貼第1名子女5000元、第2名子女6000元、第3名以上子女7000元，不論是自己帶或是阿公、阿嬤帶的孩子都可以領取。每位爸爸媽媽千萬不要放棄自己的權益，不管是生產前、托育前、留職停薪前都要好好研究自己可以領取哪些津貼唷！

▲▼新舊補助,台中市政府,育兒。（圖／臺中市政府提供）

▲▼新舊補助,台中市政府,育兒。（圖／臺中市政府提供）

▲▼新舊補助,台中市政府,育兒。（圖／臺中市政府提供）

▲▼新舊補助,台中市政府,育兒。（圖／臺中市政府提供）

▲台中幸福大升級，8月起托育補助加碼一次看。

托育補助新制比舊制每月多補助1500元，托育費用也會全面降低，減輕家長壓力。有網友在社群分享，「托育補助增加，年輕媽媽也比較敢進入職場上班！」增加家長送托意願。

養育孩子需要金錢與時間，大部分的雙薪家庭無法親自照顧孩子，必須將孩子托育給家人或托育機構照顧，臺中市政府推動平價生養，8月起托育補助全面加碼，新舊制一比較，明顯看出嬰幼兒照顧資源提升，為家長們打造一個更友善的育兒環境，減輕家庭生養負擔。

（臺中市政府廣告）

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