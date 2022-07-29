國旅環保住宿再加碼！環保署釋1500名額、可折抵金額曝光

▲環保署推出第二波國旅加碼補助活動，名額達1500個。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情趨緩，加上出國不便，國旅成為國人首選，為讓更多民眾體驗綠色旅遊，環保署繼7月15日宣布加碼國旅補助1500個名額後，今（29日）再宣布第二波加碼1500名額，從8月1日起，住合作「環保標章旅館」，限折200元抵用金，若搭配交通部補助1300元最高可省1500元，但僅限尚未參加過活動民眾，名額用完即截止。

繼觀光局推出國旅補助，環保署力推綠色旅遊，先在本月15日推出綠點加碼補助活動，總計1500個名額，民眾在7月15日至12月15日期間，只要加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，除了可獲交通部觀光局補助的優惠活動外，還可以另外獲得綠點住宿抵用金200元。

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▲環保署推出第二波國旅加碼補助活動。（圖／環保署提供）

由於上述活動反應熱烈，1500個名額在10天就額滿，環保署今天宣布再加碼1500個名額，環保署表示，「悠遊國旅‧綠點有禮」活動優惠券在下週一（1日）上午10時重新上架，民眾只要下載「環保集點APP」並註冊成為會員，就能兌換活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券，即可現場結帳時每房折抵200元住宿費。

環保署指出，第二波做法、步驟與第一波活動皆相同，相關活動資訊可在環保集點活動網站查詢，但優惠僅限尚未參加過活動民眾，而且這次活動同樣採「先住先用」，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，搶換活動優惠券不等同取得折抵名額，若活動結束或補助用罄，活動優惠券將下架，並在環保集點APP上顯示活動額滿訊息。