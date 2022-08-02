裴洛西來台前中國突禁我逾600產品　農委會4點回應

▲繼6月暫停台灣石斑魚輸入中後，中國昨晚突宣布台灣100多家食品暫停進口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者許敏溶／台北報導

美國眾議院議長裴洛西預計今晚抵台，中國大陸海關總署昨（1日）深夜突然宣布對台灣100多家食品暫停進口，農委會今（2日）發佈4點回應，指已經掌握原因，來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業，要求進行名單註冊，農委會將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，業者若因此受影響，農委會將研擬相關措施協助業者。

美國眾議院議長裴洛西預計今晚來台，巧合的是，繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，昨晚中國海關總署突然宣佈，因許多台灣廠商未完成商產品更新註冊，依照規定緊急停止進口，其中包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件。

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對此，農委會稍早發出4點回應，指農委會已持續掌握中方暫停我國食品相關業者輸入中國原因，來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業，要求進行名單註冊，我方透過食藥署與中方建立「海峽兩岸食品安全協議」平台，辦理輸入中國的名單登入，農委會也針對中方要求分類產業，例如水產品、茶葉等產業配合食藥署辦理。

農委會指出，在昨天掌握情形後，將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，而農委會將持續統計，如果水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至中國的貿易量及產值，因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者。

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