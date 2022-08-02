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國旅補助搶超兇！2週就用掉3成預算　「經費用光」可能時間出爐

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲國旅補助上路，刺激旅遊市場。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局投入55萬推出「悠遊國旅補助計畫」，針對團遊、自由行、主題樂園等都有提供補助，其中最熱門的為自由行住宿，每人每晚最高可補1300元，觀光局長張錫聰透露，補助上路至今約2週，已使用47萬間房。經試算本次補助約可使用170萬間房，等於目前已用近3成預算，可能9月經費就會用罄。

觀光局投入55萬自上月15日起推出「悠遊國旅補助計畫」，其中自由行住宿補助經費約20餘億，每人每晚可補800元，若打滿3劑疫苗或入住指定種類旅宿，還可加碼補助500元。

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲7/15起平日團體旅遊可享有國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

補助計畫迴響熱烈，張錫聰透露，補助上路至今約2週，已有47萬間房申請補助。若以20餘億經費、每人補助1300元試算，總計約可提供170萬份補助申請，等於目前已使用27％預算，經費可能9月就會用罄，計畫便會提早結束。

觀光局旅宿組表示，悠遊國旅官網有公佈「紅綠燈」號，提供民眾參考現有補助房間數量，目前仍為綠燈「優惠房間數有一半以上」，至於何時會亮起黃燈，則要持續盤點預算，無法得知確切時間點，預算快用完前兩週也會提前公告。

觀光局旅宿組指出，多數人都使用1300元的補助，極少數人只用了800元補助。關於本次補助使用速度「快不快」，則無法定義，且因本次計劃與國旅券、安心旅遊等使用方式不同，所以也無法比較。

▲目前優惠房間數仍有一半以上。（圖／翻攝自悠遊國旅官網）

▲目前優惠房間數仍有一半以上。（圖／翻攝自悠遊國旅官網）

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