低壓帶挾雨彈報到！明起降雨「空檔少＋範圍大」　一圖看這周天氣

▲今天西半部還不到午後就已經有許多對流發展，天氣明顯不穩定。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（1日）低壓帶影響，各地大多仍為多雲到晴，但午後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨出現。天氣風險公司表示，明（2日）到周三（3日）低壓帶將通過台灣上空，各地中午前就可能有熱對流發展，並皆有短延時較強的降雨、旺盛雷電發生機率，預計周四（4日）、周五（5日）低壓帶遠離，天氣才會趨於穩定。

氣象觀測專頁「天氣風險 WeatherRisk」表示，2日到周三低壓帶將通過台灣上空，風向由西南轉偏南再轉為東南風，迎風面的南部、台東容易有陣雨或雷雨，中南部沿海地區夜間到清晨期間有局部短暫雨或雷雨，而各地中午前就可能有熱對流發展，影響區域不限於山區，並皆有短延時較強的降雨、旺盛雷電發生機率。

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天氣風險公司指出，預計低壓帶會在周四、五遠離，轉為太平洋高壓邊緣的東南風環境，平地地區夜晚清晨、白天上半天的天氣會比較穩定；山區中午過後則仍有熱對流發展，可能會擴散到平地區域，尤其是中南部地區。

▲一圖看這周天氣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

另外，中央氣象局也提醒，2日受低壓帶影響，且水氣再增多，各地都有短暫陣雨或雷雨的機會，與1日相比降雨空檔減少、範圍擴大，尤其中南部、東南部地區及各山區降雨較明顯，整天不定時有陣雨或雷雨出現，也容易有局部大雨，而北部及宜、花平地降雨則較短暫，但雨勢也較大，因天氣不穩定，對流發展旺盛，容易出現短延時強降雨。

溫度方面，各地因雲量增多且下雨，高溫普遍下降為30、31度左右，與前幾天相比下降明顯，感受較舒適些，而夜晚清晨低溫為26、27度。

氣象局透露，第6號颱風翠絲，1日下午2時距離台北北北東方1140公里之處，向北北西前進，即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。

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